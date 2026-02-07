Asesinato en Guayaquil: Víctima fue atacada cuando trabajaba en el sector El Cóndor
El asesino se hizo pasar como cliente para sorprender a la víctima, frente a sus compañeros de trabajo
Un hecho violento se registró este viernes 6 de febrero en la cooperativa Los Shyris, en el sector El Cóndor, al norte de Guayaquil. Sujetos armados ingresaron a un negocio y uno de ellos asesinó a un trabajador.
El delincuente simuló ser cliente y colocó varios productos sobre la caja registradora. Luego se acercó a un trabajador del local, quien se desempeñaba como perchero y lo amenazó para robarle sus pertenencias. Al oponer resistencia, el atacante le disparó y huyó del lugar.
La víctima fue identificada como Fernando Narváez Flores, de 29 años. El crimen ocurrió frente a sus compañeros de trabajo y varios clientes del establecimiento.
En el sitio del suceso, la Policía encontró los indicios balísticos. El cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para los procedimientos correspondientes.
Temor por aumento de inseguridad
Moradores del sector expresaron su preocupación y se quejaron por el aumento de la inseguridad en esta zona del noroeste, donde hay diversos locales comerciales, sobre todo de venta de cárnicos.
