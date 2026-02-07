Asesinato en Guayaquil: Víctima fue atacada cuando trabajaba en el sector El Cóndor

El asesino se hizo pasar como cliente para sorprender a la víctima, frente a sus compañeros de trabajo

El asesinato se cometió en un negocio de este sector del noroeste de Guayaquil.

Un hecho violento se registró este viernes 6 de febrero en la cooperativa Los Shyris, en el sector El Cóndor, al norte de Guayaquil. Sujetos armados ingresaron a un negocio y uno de ellos asesinó a un trabajador.

El delincuente simuló ser cliente y colocó varios productos sobre la caja registradora. Luego se acercó a un trabajador del local, quien se desempeñaba como perchero y lo amenazó para robarle sus pertenencias. Al oponer resistencia, el atacante le disparó y huyó del lugar.

La víctima fue identificada como Fernando Narváez Flores, de 29 años. El crimen ocurrió frente a sus compañeros de trabajo y varios clientes del establecimiento.

En video quedó el atraco a conductores en vía Perimetral Leer más

En el sitio del suceso, la Policía encontró los indicios balísticos. El cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil para los procedimientos correspondientes.

Temor por aumento de inseguridad

Moradores del sector expresaron su preocupación y se quejaron por el aumento de la inseguridad en esta zona del noroeste, donde hay diversos locales comerciales, sobre todo de venta de cárnicos.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!