Guayaquil exige no ser más un escenario de la crueldad

La mitad de su existencia, Milton Eladio Rivera González la pasó frente al volante de un bus. Tenía 56 años y casi tres décadas laborando como conductor de buses urbanos. Sin embargo, fue precisamente dentro de un micro de la línea 45, donde la noche de este lunes 15 de abril, tres delincuentes que subieron con la intención de robar a los pasajeros acabaron con su vida.

El hecho violento se registró a las 20:36 en las calles Chambers y la 41, en el suroeste de Guayaquil. A cuatro cuadras del sitio del suceso se estaciona la línea de buses donde laboraba Rivera, quien era oriundo de la parroquia rural de Guayaquil, Juan Gómez Rendón, también conocido como Progreso.

El occiso residía en el suburbio, tenía tres hijos y su jornada como conductor comenzaba a las 05:00 y concluía a las 22:00, cuando llegaba a su domicilio.

La noche de la tragedia estaba acompañado por una amiga, quien presenció la forma cruel en que lo mataron. En los videos de seguridad se escucha a la mujer suplicar por la vida de Milton.

“La señora que acompañaba no era su hija. Mi familia estaba en casa cuando ocurrió el crimen. Él llegaba en un taxi, y un amigo le hacía la carrera desde la estación de buses en las calles 45 y Chambers hasta la casa. Sus hijos y esposa prefieren no ver el video de cómo lo matan. Nosotros lo hemos visto y actuaron con crueldad, ya le habían quitado el dinero, el canguro, ¿por qué dispararle?, ya no era necesario. Sabemos que hay dos detenidos, uno es menor de edad, pedimos justicia”, dijo una allegada al occiso, quien solicitó la reserva de su identidad por temor a represalias.

Casi dos horas después del crimen del conductor, la policía del eje preventivo ejecutó dos allanamientos cerca del lugar de los hechos para dar con los responsables. En una casa situada en las calles Chambers y callejón 46 fue aprehendido el adolescente, de 14 años, quien de acuerdo a los videos de seguridad del bus y a información de la Policía fue la persona que disparó al chofer.

Mientras que en las calles 46 y Vacas Galindo fue detenido Érick Ismael Espinoza Farfán, de 24 años, el segundo de los tres implicados en este hecho de sangre, que en menos de 19 días afectó a otro chofer de la misma línea de micros.

Cámaras del bus captaron el robo y el asesinato. La imagen ha causado dolor e indignación no solo en Guayaquil. Captura de video

La noche del 26 de marzo, en las calles 41 y Augusto González, delincuentes atacaron al conductor Luis Reyes, de 49 años. Recibió un tiro en el cuello. El herido fue llevado a una casa de salud, donde se mantiene hospitalizado.

El general Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, informó que Espinoza Farfán registra tres procesos judiciales: uno por robo (2019), otro por evasión (2021) y un tercero por tenencia de armas (2022).

“Fue un hecho vil y violento. Los dos detenidos serían los autores materiales del asesinato. Serían reincidentes en el asalto a buses de la misma cooperativa. Gracias a la denuncia ciudadana se logró la aprehensión de estos dos ciudadanos. El asesinato de esta persona y la utilización de menores para este tipo de delitos es lo que preocupa a la Policía. Tenemos una legislación garantista que prácticamente le da impunidad por ser menores de edad y se cobijan para ejecutar delitos”, afirmó.

Los conductores no solo se quejan de los constantes asaltos de los que son víctimas, sino también del hecho que para que no les roben deben cancelar una cuota diaria que va desde un dólar. “Hasta cuándo vivimos con este miedo, los dueños de los buses prefieren callar, pero somos nosotros quienes nos exponemos, ojalá las autoridades puedan hacer algo”, afirmó un chofer de la 94, que hace estación en el mismo lugar y pertenece a la misma cooperativa que la del chofer asesinado.

Este hecho, sin embargo, ha indignado a una colectividad. Usuarios del transporte público urbano, padres, adolescentes, profesionales de toda índole exigen que Guayaquil no sea más un escenario de la crueldad.

“He visto ese video y he llorado del dolor. ¿Cómo puede un ser humano ser tan cruel? No responde a las súplicas de nadie. ¿Cómo puede un adolescente actuar así? Él no merece el perdón de nadie. Más allá de lo que digan las leyes, debe ir a la cárcel. La rehabilitación es un regalo para él. No merece nada”, señaló Gaby Robles, residente de Samanes.

Emilia López, de la Alborada, coincide y exige pensar por primera vez en la víctima. “Piensen en el terror que sintió el conductor y la rabia y tristeza de toda una familia. Por esa desesperación, por esos minutos de terror, que lo pueden vivir nuestros padres, abuelos, amigos, nosotros en cualquier momento, penalicen sin piedad. Ya basta de benevolencia. Dejemos de defender a los criminales. No más, por favor. ¿No les duele acaso el corazón?”, cuestionó.

Se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia

El abogado Hernán Ulloa explica que para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el Código de la Niñez y Adolescencia se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años. Es decir, que el menor de edad sospechoso de robar y asesinar al conductor no pasará más de ocho años recluido en un Centro de Adolescentes Infractores, en caso de que cumpla la sanción máxima.

“Este régimen es extremadamente frágil y benevolente para los delitos que cometen los adolescentes y en los actuales momentos, los menores de edad son los reclutados por las bandas criminales y muchos de los delitos son cometidos por ellos. Creo que con todas las tragedias que hemos vivido es la hora de que la normativa legal relacionada con las sanciones a adolescentes cambie de manera drástica”, sostiene.

Esto implica que un adolescente que comete delitos graves como asesinatos, violaciones, robos con muerte, tráfico de droga, delincuencia organizada pueda ser sancionado como adulto y para ellos es necesario un compromiso de toda la sociedad, pero sobre todo un compromiso de todos los sectores políticos que son parte del Ecuador, indica Ulloa quien se desempeñó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Afirma que la delincuencia organizada conoce perfectamente la debilidad de la norma y del juzgamiento de los que son objetos los adolescentes y que es por eso que ellos son captados por estos grupos criminales para que comentan una serie de delitos, porque saben que van a recibir una pena ínfima.

“El crimen del conductor fue a sangre fría, los adolescentes ya no pueden ser blindados con un ordenamiento de justicia caduco que no responda a las circunstancias sociales que se viven en la actualidad”, puntualiza.

