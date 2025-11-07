Asesinan a tres personas en local de celulares en el centro de Guayaquil

Uno de los fallecidos era cuidador de carros del sector. Una persona quedó herida

Kléber Espinoza Ortiz, un hombre de 64 años que se dedicaba a cuidar carros, venció el cáncer que le complicaba la vida. Sin embargo, su victoria contra esa trágica enfermedad se truncó cuando fue impactado por proyectiles en una balacera ejecutada ayer, en un negocio ubicado en el centro de Guayaquil.

Un cuidador de carros y dos personas con antecedentes fallecieron

El violento y trágico ataque se registró en las calles Lorenzo de Garaycoa y Junín, en pleno corazón de Guayaquil. Un local de venta de accesorios celulares fue atacado aproximadamente a las 14:00. El implicado fue un sujeto que se movilizaba en una motocicleta.

El coronel Herbie Guamaní, jefe policial del distrito 9 de Octubre, informó que Espinoza había ingresado al local minutos antes de la balacera.

“Las investigaciones determinarán si se trataría de una víctima colateral”, aseguró el oficial. Uno de sus parientes, en cambio, comentó que el hombre había llegado al establecimiento para comprar un cargador de teléfono, a pesar de que sus familiares le habían pedido que no salga.

“Lo conozco al señor porque suele cuidar carros en la calle Rumichaca, aquí a la vuelta (entre Junín y Luis Urdaneta). Él se ganaba algo de dinero de esa manera”, comentó un morador, quien reconoció a Espinoza entre las víctimas al momento en el que recogía a su hija del colegio.

El atentado también ocasionó dos pérdidas humanas más: el hijo y la nuera del dueño del negocio. “Ellos llegaron antes que el otro señor (Espinoza Ortiz) y, al parecer, es un ataque selectivo”, detalló Guamaní.

El servidor policial explicó que estos dos jóvenes, de 30 y 25 años respectivamente, acudieron hasta el local desde el extremo sur de la ciudad. El hombre tenía tres antecedentes penales en 2016, 2019 y 2015 por tráfico de drogas y hurto; la mujer, en cambio, presentaba un proceso por drogas en el 2021.

Finalmente, el dueño del negocio resultó con una herida en uno de sus pies y fue trasladado hasta una casa de salud, para que sea atendido médicamente.

“Él no tiene antecedentes penales, pero las unidades ya están recabando los datos necesarios para dar con el gatillero”, concluyó el jefe policial.

La ciudadanía lamentó los asesinatos en el centro. ALEX LIMA

