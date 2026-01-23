Asamblea ordena auditorías a Interagua y Emapag por calidad del agua en Guayaquil

Asamblea ordena auditorías a Interagua y Emapag por vertidos industriales y calidad del agua en Guayaquil y otras ciudades

En el informe emitido en diciembre pasado, la Defensoría del Pueblo advierte que la contaminación del río Daule no puede analizarse de forma aislada, ya que existen fuentes aguas arriba sin control.

La Asamblea Nacional aprobó una resolución para que la Contraloría General del Estado realice auditorías especiales a Interagua y a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag‑EP). La medida fue respaldada por 77 votos a favor en el pleno legislativo y busca evaluar la gestión de la concesionaria privada y de la empresa pública en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Qué motivó la decisión

El impulso a estas auditorías surge a raíz de reclamos ciudadanos y alertas técnicas sobre la contaminación de fuentes hídricas, principalmente el río Daule, que abastece de agua a gran parte de Guayaquil. Informes de organismos de control, como ha venido publicando EXPRESO, han señalado que numerosas descargas industriales ingresan al sistema sanitario sin el tratamiento adecuado, afectando la operación de las plantas de tratamiento y la calidad del agua distribuida a la población.

Según un informe de EMAPAG, al menos 90 industrias incumplen la normativa vigente de vertidos, generando sobrecarga en las redes diseñadas para aguas domésticas. Esto no solo impacta la calidad del agua, sino que también provoca episodios de malos olores, problemas operativos en la infraestructura y riesgo ambiental para las comunidades cercanas.

Qué solicitan los legisladores

La resolución ordena que la Contraloría realice exámenes especiales a Interagua, Emapag‑EP y otros organismos responsables del servicio de agua en ciudades clave. Entre los puntos que se deben auditar destacan:

Cumplimiento de inversiones comprometidas en los contratos de concesión.

Uso transparente de los recursos obtenidos a través de tarifas y cobros por servicio.

Calidad del agua distribuida y resultados de análisis técnicos recientes.

Avances en mantenimiento y operación de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

Según el informe emitido por Interagua, 90 industrias vierten efluentes sin tratamiento previo en el sistema sanitario de Guayaquil. Cortesía

Además, se solicita que estas entidades presenten informes trimestrales ante la Asamblea, los cuales deben ser públicos y servirán de base para decisiones futuras de control, fiscalización y toma de medidas correctivas.

Monitoreo ambiental y control ciudadano

El debate también pone sobre la mesa la necesidad de mayor control ambiental en los sistemas de drenaje y plantas de tratamiento. Actualmente, muchas descargas industriales y pluviales no cuentan con supervisión en tiempo real, lo que dificulta identificar responsables de vertidos irregulares.

Expertos y ciudadanos han insistido en que es fundamental contar con información transparente y acceso público a los datos sobre calidad del agua, lo que permitiría un control más efectivo y fomentaría la rendición de cuentas de las empresas y autoridades involucradas.

