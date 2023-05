Artesanos reclaman $12.000 ofrecidos en premios en la Ruta de los Gigantes

El pasado 17 de diciembre, Gloria Gallardo, la expresidenta de la entidad, dijo que daría premios a los mejores monigotes de ‘La Ruta de los Gigantes’. Hoy, luego de más de 100 días, los artesanos reclaman sus premios. Sin embargo, la oferta no se ha cumplido. Gallardo ya no está en el cargo.

Desanimados, molestos, decepcionados y con pocas ganas de volver a concursar. Así se siente un grupo de artesanos que participaron en ‘La Ruta de los Gigantes’, donde se ofrecieron 11.000 dólares en premios a los mejores monigotes. Sin embargo, ya finaliza el tiempo de la actual administración y la promesa no se cumplió.

El pasado 17 de diciembre, en medio de un ambiente de fiesta, entre aplausos y abrazos, en una rueda de prensa Gloria Gallardo, la expresidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, anunció ‘La Ruta de los Gigantes’, un evento en el que se expusieron 33 monigotes y además se iba a premiar a los mejores. También prometió entregar 10.000 dólares de años anteriores en los que la tradición no se realizó por la pandemia.

“Son 33 artesanos que están participando. Se premiará con más de $ 20.000 (21 mil exactamente). Esperamos tener muchas personas que vengan a tomarse fotos y disfrutar de esta fiesta de diciembre”, dijo Gallardo a Diario EXPRESO en esa ocasión. No obstante, a la fecha, todavía se adeudan $ 12.000 de los $ 21.000 ofertados.

Los artesanos trabajaron duro por lograr elaborar los monigotes Miguel Canales Leon

EXPRESO conversó con los perjudicados, quienes mostraron su decepción cuando les comunicaron que no había dinero para pagarles. “Nos prometieron premios a los ganadores de los mejores monigotes y no cumplieron. Yo gané mención de honor, tenían que darme $ 500. Fui al Municipio a preguntar y me dijeron que no estaba ese dinero y que espere a la próxima administración para consultarles a ellos. No pueden hacernos esto. Nosotros somos artesanos que trabajamos para esto”, expresó muy triste José Salas, uno de los representantes de los artesanos que realizan el reclamo.

Salas presiente que ese dinero será difícil de obtener. “Uno invierte tiempo, dinero, esfuerzo y ahora nos dicen esto. Uno contaba con ese dinero y nos engañan de esa manera. Esperamos que la nueva administración se haga responsable”.

EXPRESO se comunicó con Ana María Moreira, actual presidenta de la Empresa Municipal de Turismo. Ella fue enfática en manifestar que ese dinero no estaba presupuestado y por ende no lo puede pagar.

Mi antecesora hizo un ofrecimiento en una tarima, pero no estaba en el presupuesto anual. Ana María Moreira,

​presidenta de Empresa Municipal de Turismo

“En nuestro plan anual de contrataciones no hay ningún rubro ni ningún documento legal en el que se hayan comprometidos recursos de esa naturaleza. Mi antecesora hizo un ofrecimiento en una tarima, pero no estaba en el plan operativo anual. Además no es posible comprometer recursos públicos para regalos”, explicó.

La funcionaria agregó que ya tuvo conversaciones con el representante de los artesanos, pero lamentó no poder hacer nada por ellos.

“Me reuní con el señor Salas y me hizo llegar un documento con el reclamo de $ 12.000, pero le expliqué que en términos legales la empresa no cuenta con ningún documento que nos obligue a hacer ese tipo de pagos, porque además la ley no lo permite. Aunque mi antecesora lo ofreció, nunca estuvo considerado en la vida real. Es una situación bastante compleja”, advirtió Moreira, que estará en el cargo hasta el 14 de mayo.

El pintoresco Joker, también conocido como Guasón, y el Castillo del joven mago Harry Potter, fueron de los más visitados Archivo

Los artesanos lamentan la situación y aseguran sentirse engañados. “Creímos que contábamos con ese dinero. Pensaba comprar los útiles escolares de mi hija con ese dinero, pero ahora no podré hacerlo”, indicó Charles Vilema, que esperaba recibir sus $ 500.

Jordan González, otro artesano, aseguró que salió completamente en contra, ya que no podrá recuperar ni siquiera lo invertido. “Yo hice un (monigote de) Optimus Prime y gasté más de 800 dólares en los materiales. Pensé que al menos recuperaría algo, pero lamentablemente no nos dan una respuesta positiva”, reclamó González, a quien también le adeudan $ 500.

Ahora, el futuro de los artesanos es incierto, ya que no saben si podrán volver a crear monigotes. “Muchos reinvertimos el dinero y si no nos pagan no podemos comprar material para trabajar. Esta es una hermosa tradición, pero sin dinero para invertir, no sé si pueda mostrar mi arte este año”.

Tenía pensado comprar los útiles de mi hija. Esperamos que la próxima administración pueda ayudarnos a cobrar. Charles Vilema

​artesano afectado

EXPRESO conversó con Gloria Gallardo, quien realizó la promesa de los premios. Ella sostuvo que cumplirá su palabra.

“Teníamos el presupuesto para hacer la fiesta en mayo y la empresa privada siempre nos ha apoyado para dar los premios, pero ahora no puedo responder porque me sacaron. Yo les mandé a decir que yo soy una persona de palabra y les dije que tenían que esperar para ver cómo podíamos resolver el tema”, señaló con tono enérgico, insistiendo en que dejó el presupuesto, pero no sabe qué se hizo ese dinero.

Algunos artesanos esperan que la tradición no muera, ya que lo consideran algo icónico del Ecuador. “Ojalá la nueva Alcaldía pague estos valores y podamos seguir haciendo monigotes. Es una tradición guayaquileña que no queremos ver morir por irresponsabilidades de las autoridades”, concluyó otro artesano afectado.