Ana María Moreria:

Gloria Gallardo fue destituida y ya tiene reemplazo en la Empresa Pública de Turismo Leer más

Preside la Empresa Pública Municipal de Turismo, pero ya había formado parte de la entidad. Estuvo durante 7 años (2015-2022) como subgerente del Buró de Convenciones de Guayaquil. También laboró como jefa de Proyectos del Centro de Convenciones. Participa en una empresa familiar, es aficionada al tiro práctico.

Tras la destitución de Gloria Gallardo, que estuvo cerca de 10 años en el cargo, Moreira se mantiene en el cargo. A su llegada dijo que había encontrado varias anomalías, mientras que Gallardo denunció que lo que hicieron con ella era una venganza. Moreira lleva 27 días liderando la entidad.

Gloria Gallardo: “Mi destitución es una venganza por mis declaraciones a EXPRESO" https://t.co/N8MtPhd7la pic.twitter.com/6ipsKAagvw — Felix Sánchez (@Felix_SanchezR) March 3, 2023

La nueva presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo abrió las puertas de su oficina para recibir a EXPRESO. Segura, firme y con una aparente calma, Moreira respondió al cuestionario. La funcionaria espera en los pocos días que le quedan en el cargo, hasta que tome la posta la nueva administración, poder reestructurar las cosas que se vinieron -advierte- “haciendo mal”.

¿Cuáles han sido los primeros hallazgos en estos 27 días que lleva en el cargo?

Se encontraron muchas novedades que nos llamaron la atención. Contratos con precios muy altos que podían evitarse. Por ejemplo, se había hecho un contrato por mantenimiento de sitio web por $ 35.000, lo cancelamos a tiempo y lo estamos haciendo solo por $ 60 (ríe). Se pagaba $ 185.000 por manejo de redes sociales sin pauta, cuando además teníamos un equipo de comunicación que es muy capaz de realizar eso. Así, algunos otros contratos que prefiero no mencionar todavía. Por otro lado, había duplicidad de funciones en la nómina, teníamos 39 colaboradores y tuvimos que reducir a 32. Otra de las particularidades es que se pagaron muchas consultorías, pero nunca hubo resultados. Se ha tenido que hacer muchos ajustes porque había demasiadas falencias.

¿Qué medidas se tomaron tras esos hallazgos?

Gloria Gallardo: "El PSC debe reflexionar su debacle, nada pasa por casualidad" Leer más

La Contraloría General del Estado ya está al tanto de todo lo encontrado. Pedimos su intervención para que puedan realizar una auditoría de los estados financieros de la empresa. Ya están trabajando, pero prefiero no dar mayores detalles porque luego se entorpece el proceso. Hablar de determinadas cosas puede sesgar el criterio del auditor y ese no es el objetivo, pero definitivamente hubo falencias.

Una de las quejas de la expresidenta de la institución, Gloria Gallardo, fue la falta de presupuesto, ¿ha encontrado eso?

Sinceramente, no sé por qué lo dijo. Se le asignaron $ 16 millones en los últimos cuatro años. Incluso más que cuando estaba el exalcalde Nebot ($ 12 millones). Recursos sí han existido, pero hay cosas básicas que no se han hecho. No tenemos una data real para conocer el aumento del turismo en Guayaquil, por ejemplo. No formamos parte de una de las principales aplicaciones de turismo del Ecuador (Infotour), no aparecemos ahí. Son cosas que no tienen nada que ver con presupuesto, pero nunca se hicieron. Creo que se pudo hacer un mejor trabajo con ese dinero.

Ana María Moreira cuando fue nombrada la nueva presidenta de la Empresa Pública de Turismo de Guayaquil. Josue Andrade

Cuando formó parte de la empresa, ¿nunca le dijo nada a Gallardo sobre estos temas en los que considera se estaba fallando?

Siempre se lo hice saber al gerente para que pueda hablar con ella, pero nunca hubo cambios. Llama mucho la atención que en 7 años hubo 6 gerentes. A lo mejor, daban sus observaciones y no eran bien recibidas. Personalmente, no lo hice porque no era mi competencia, pero siempre noté que había errores en algunos aspectos.

Hay muchos contratos muy costosos que nos llamaron la atención.

Ana María Moreira

presidenta Empresa Pública de Turismo

¿Cuál es su opinión respecto a los comentarios de Gallardo a EXPRESO, donde mencionaba que su destitución fue por venganza?

Guayaquil: las dos caras que tiene Plaza Guayarte Leer más

(Suspiro profundo) Sinceramente, cuando lo leí me sorprendí mucho. ¿Qué harías tú si no te sientes bien en un lugar? Seguramente te vas, pero ella llevaba varios años aquí. No creo que haya sido una venganza contra ella, yo no lo sentí de esa manera. Creo que en este puesto se pudo haber hecho más.

¿Su relación con ella, cómo era antes y cómo está ahora?

Mi relación con ella siempre fue muy cordial, diría muy maternal, pero desde el día que la destituyeron no he vuelto a hablar con ella, pero siempre he dicho que las puertas están abiertas para recibirla y conversar, si ella desea hacerlo.

¿Qué planifica hacer en estos días que le quedan en el cargo?

Quisiera hacer muchas cosas, hay demasiado por hacer, pero una amiga me dijo: ‘No puedas salvar el mundo en 60 días’ y tiene razón. Estamos preparando varias actividades diferentes para el feriado de Semana Santa, pondremos a Guayaquil en la aplicación para que los turistas conozcan qué podemos ofrecer e instalaremos un punto de información que estará en el Malecón 2000, que será manejado por estudiantes de Turismo de Guayaquil.

Si Aquiles Álvarez le propone quedarse en el cargo, ¿le interesaría?

Sinceramente, no me lo he planteado, estoy en una transición de vida. Sin embargo, estoy apasionada con el sector turístico y si las personas que vienen creen que yo puedo aportar, estaré a las órdenes.