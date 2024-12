Arcsa clausura local de shawarma: 'las cucarachas eran las jeques del restaurante"

Nuevos espacios en completo estado de insalubridad continúan siendo clausurados por estar plagados de heces de ratones y cucarachas. Esta vez, la sanción le llegó por segunda ocasión a un restaurante de comida árabe en Guayaquil. Hace unos meses, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ya había clausurado un local ubicado en el norte de la ciudad, debido a su insalubridad, ya que incluso se halló una rata muerta junto a la licuadora.

"Encontramos un shawar-rata. Llevamos nuestra acción de control esta vez a los populares negocios de comida árabe del norte de Guayaquil. En uno de ellos, donde giraba el trompo del shawarma, también giraban las plagas y las irregularidades sanitarias; tanto así que encontramos el cuerpo de un ratón junto a la licuadora", se escuchó decir en el video en el que se veía el esqueleto del roedor bajo la tapa del equipo. Esto generó una serie de reacciones entre los ciudadanos, quienes demandaban que Arcsa publique los nombres de los establecimientos insalubres que "ponen en riesgo la salud de los ecuatorianos".

Las cucarachas tomaban el control del local

Hoy, la crítica se incrementa con la clausura de este establecimiento, donde, según la Arcsa, se vendían "cucara-warmas" y no shawarmas.

"Ahora es cucara-warma. En este local de comida árabe, las cucarachas eran las jeques, y lo descubrimos durante una inspección que realizamos en un centro comercial del norte de Guayaquil. En pleno diciembre, las plagas dominaban el lugar, contaminando espacios de manipulación de alimentos, repisas, cocinas, utensilios... Las cucarachas estaban por todas partes. Por eso clausuramos el local", aseguró la entidad, que destacó que permanecerá cerrado hasta que "realicen un control de plagas efectivo, que garantice alimentos seguros para todos".

Clausuramos un local de comida árabe en un centro comercial del norte de #Guayaquil, tras detectar presencia de plagas y graves condiciones de insalubridad.

En el informe se adjuntaron fotografías y videos que evidenciaron, además, la suciedad en la parte interna del comercio, en la zona de preparación de las tortillas de shawarma y en el área de almacenamiento de los alimentos.

¿Qué opina la ciudadanía al respecto?



El video, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, dio lugar a nuevos reclamos, en los que la ciudadanía cuestionó que se permita a los dueños de los negocios reivindicarse. "¿Hasta cuándo Arcsa va a permitir que los sitios vuelvan a abrir las puertas, cuando han estado sirviendo los alimentos en un cucarachero? Esto es asqueroso, en serio, repulsivo. A los dueños de los locales no les importa en absoluto, ¿cómo pueden ser capaces de enfermarnos? Cucarachas, por Dios. Son cucharachas", señaló Emilia Domínguez, habitante de Sauces 4.

"Sería bueno que publicaran los nombres de los locales, porque ¿cómo uno sabe si comió ahí? Es terrible", señaló la usuaria de X @sucadono.

¿Por qué Arcsa no publica los nombres de los negocios clausurados?



Como lo publicó EXPRESO en un reportaje anterior, ante la consulta de por qué no se publican los nombres de los sitios clausurados, Arcsa indicó que no revela los nombres de los locales cerrados por condiciones higiénico-sanitarias o por no contar con permiso de funcionamiento, ya que el artículo 72, numeral 2, de la Constitución del Ecuador establece que “se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.

Sin embargo, la institución señala que comunica las acciones de clausura mediante imágenes y videos, a través de sus canales oficiales, como parte de su gestión transparente y para respetar el derecho a la información de los ciudadanos. Además, aclara que respetan los procesos administrativos abiertos por los representantes legales de los locales clausurados.

