Álvarez volvió a hablar del triunfo de Noboa y envió un mensaje contundente

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a pronunciarse sobre los resultados electorales que dieron como ganador al presidente Daniel Noboa. En su habitual enlace radial semanal, el burgomaestre abordó este y otros temas clave, entre ellos el caso judicial que enfrenta por la presunta comercialización irregular de diésel subsidiado.

Sobre el panorama electoral, Álvarez sostuvo una postura firme y conciliadora. “Si terminó la elección y hay un ganador, más allá de lo que pensemos, más allá de que en el camino haya violaciones dentro del proceso, eso queda para lo posterior, para la Asamblea, para cualquier juzgado o denuncia”, afirmó. Con esto, dejó claro que su intención es respetar los resultados del proceso electoral del pasado 13 de abril, pese a las dudas o cuestionamientos que puedan existir en ciertos sectores.

El alcalde fue aún más directo al señalar que no se prestará para fomentar inestabilidad. “Con todo lo que vive el país, seguir en incertidumbre… ¿Qué esperaban, que llamemos a la gente a las calles para gritar fraude, sin pruebas de fraude?”, cuestionó.

No es la primera vez que Álvarez reconoce la victoria de Noboa. Apenas se conocieron los resultados, fue una de las primeras autoridades locales de la Revolución Ciudadana en felicitar al presidente y desearle éxito en su gestión.

Aquiles Álvarez dice que el país necesita estabilidad luego de los resultados electorales



Álvarez indicó que los municipios y prefecturas del país necesitan estabilidad luego de las elecciones presidenciales, sobre todo para que el Gobierno pueda pagar los montos por rentas.

"Más allá de las peleas, que hay que evitarlas, más allá de ser oposición seria y justa, ante cualquier causa que lo amerite, pero necesitamos estabilidad para cobrar los recursos de los municipios, para poder llevar la obra a la ciudadanía", sostuvo el alcalde de Guayaquil.

Caso Triple A: Álvarez habla de persecución y dice estar listo para la audiencia





Durante el mismo enlace radial, Álvarez también abordó el proceso legal en su contra por el denominado caso Triple A, donde se investiga la supuesta comercialización, distribución y almacenamiento ilegal de diésel subsidiado. El 9 de abril, la Fiscalía presentó cargos en su contra.

El alcalde explicó que la instrucción fiscal culminará el próximo domingo 11 de mayo y que espera con tranquilidad la siguiente etapa judicial. “A partir de ahí, el que más quiere que se vaya a la audiencia para la supuesta preparatoria de juicio soy yo. ¿Con qué elementos me van a llamar a juicio si no hay?”, dijo.

Álvarez cuestionó la base de la acusación. “(En) la última audiencia, los elementos eran de que yo era representante legal y afiliaba a estaciones de servicio. Obvio, si ese es el espíritu de tener una comercializadora de combustible, tener que afiliar a terceros. Si algún tercero ha cometido algún delito, yo, ¿qué culpa tengo?”, argumentó.

Asimismo, denunció que el proceso en su contra tiene tintes políticos: “Incluso quienes no son mis coidearios han dicho que esto es una persecución”.

Antes de cerrar su intervención, fue categórico: “Demuéstrenme que ha habido tráfico de combustible. No hay. Demuéstrenme que tengo 100 millones de dólares, como dijo el señor Neira, por tráfico de combustible. No existe”. También aseguró que, de dictarse prisión preventiva en su contra, no saldrá del país. “No tienen por qué dictar prisión preventiva. ¿Acaso soy Fito yo?”, expresó en referencia al líder de la banda criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar.

