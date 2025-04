¿Qué pasó con Aquiles Álvarez, finalmente está usando o no el grillete electrónico?

El 9 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado presentó cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por presunta comercialización, distribución y almacenamiento de diésel subsidiado, durante la audiencia de vinculación del caso Triple A.

En esa diligencia, también se formularon cargos contra otras 10 personas naturales y una jurídica. Al alcalde de Guayaquil se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, como la presentación periódica ante un juez, la prohibición de salida del país y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).

Al día siguiente, durante la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, Álvarez recibió el respaldo de la mayoría de los ediles ante el proceso judicial que enfrenta y se refirió a este tema.

"Yo me defiendo solito (...) A mi no me tengan pena, yo me defiendo solo. Una cosa es la actividad personal y otra es la administración municipal. Les agradezco de corazón, estoy más fuerte que nunca y no tengo grillete. Así que para los que quieran verme con grillete (...) no han podido y no podrán. Les repito algo, no es un holograma, soy yo, estoy en Guayaquil", expresó el funcionario.

Tres cosas:



1. Yo me defiendo solito.



2. No tengo grillete 🤣



3. ⁠Nosotros vamos a seguir trabajando por Guayaquil. pic.twitter.com/IjWzQ0S8sI — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) April 10, 2025

¿Aquiles Álvarez incumple la orden judicial de utilizar el grillete electrónico?

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) notificó al juez Renán Andrade, a cargo del caso Triple A, que Aquiles Álvarez no se ha presentado a las oficinas de la entidad para que se le coloque el dispositivo de vigilancia electrónico.

Según el órgano rector de las cárceles del país, aquello se enmarca en un "incumplimiento de la disposición judicial" por parte de Álvarez y del ciudadano Raúl Zambrano Orellana, procesado en el caso y quien también recibió medidas sustitutivas.

No obstante, el alcalde de Guayaquil ha solicitado al juez Andrade adelantar la audiencia de revisión de las medidas cautelares, en la que prevé pedir que no se disponga el uso del grillete electrónico, argumentando que su colocación podría afectar su salud debido a una condición cardíaca.

La diligencia está prevista para el martes 27 de mayo del 2025, pero el magistrado puede adelantar esa fecha. A su vez, el Ministerio Público también intenta adelantar la audiencia para que se revisen las medidas sustitutivas a la prisión preventiva impuesta a los procesados.

Para sustentar su pedido, la Fiscalía invoca el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que, ante el incumplimiento de una medida sustitutiva, el fiscal puede solicitar la aplicación de una medida cautelar privativa de libertad, como la prisión preventiva o el arresto domiciliario.

