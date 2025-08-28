Expreso
Aquiles Álvarez
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.Miguel Canales / EXPRESO

Aquiles Álvarez reacciona al crimen de servidor municipal y su familia

El alcalde de Guayaquil se pronunció sobre el hecho violento ocurrido en el bloque 5 de Flor de Bastión

La mañana de este jueves 28 de agosto, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció sobre el asesinato de un funcionario del Cabildo porteño y su familia.

"Hoy amanecimos con una noticia que duele profundamente. Han asesinado a un compañero municipal, un mensajero que tenía más de 20 años sirviendo a esta ciudad. A él y a su familia los mataron. Solo quedó con vida un pequeño de un año", expresó Álvarez en su cuenta de X.

El funcionario indicó que la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE) se encargará de los gastos fúnebres del servidor municipal y sus familiares asesinados. "No hay palabras para calmar este dolor", manifestó.

En el mensaje, Álvarez también exhortó al Gobierno central a trabajar en forma mancomunada en el tema de seguridad en Guayaquil. "Lo más triste es que los tweets se los lleva el algoritmo y pasan… los dolores quedan y dejan marcas. Mientras eso pasa, no hay coordinación con el gobierno para luchar contra la inseguridad en esta ciudad".

policía operativos

Guayaquil, bajo el temor de extorsiones y secuestros: 14 detenidos en operativos

Tres integrantes de una familia fueron asesinados en Flor de Bastión

Tres personas fueron asesinadas en el bloque 5 de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, la madrugada de este jueves 28 de agosto.

Jonathan Guamán, integrante de la Policía Nacional, indicó al canal RTS que los cuerpos fueron hallados en el interior de la vivienda. Se trata de los integrantes de una familia: padre, madre y hija (22 años). Según las primeras investigaciones, el motivo del asesinato habría sido por extorsión.

El uniformado señaló que detrás de estos crímenes estarían involucrados integrantes de la organización delictiva Los Tiguerones. Un menor de 1 año sobrevivió al ataque.

Asesinatos en Flor de Bastión
Un vehículo dentro de la vivienda presentaba múltiples orificios de bala luego del ataque.Álex Lima

Segundo funcionario municipal fallecido en una semana

Un agente de Control Municipal falleció en un accidente de tránsito registrado el lunes 25 de agosto en la ciudadela Guayacanes, en el norte de Guayaquil. Él se trasladaba por esa zona porteña en una motocicleta cuando se impactó contra una camioneta blindada de una compañía de traslado de valores.

Tres ocupantes de la camioneta resultaron heridos en el hecho; el vehículo quedó volcado. Mientras tanto, el servidor municipal falleció en el sitio.

