Detienen a implicados en secuestro en gimnasio de Los Ceibos, incluida la entrenadora

La Policía Nacional detuvo a cinco personas por el secuestro de una mujer en gimnasio de Los Ceibos, dos meses después

Algunos de los detenidos fueron presentados a la prensa.

La Policía Nacional capturó a 14 personas durante 20 allanamientos en Guayaquil, entre ellas cinco implicadas en el secuestro de una mujer ocurrido en junio en un gimnasio de Los Ceibos. Entre los detenidos está la entrenadora del local, acusada de seleccionar a posibles víctimas. Los operativos también resolvieron otros casos de secuestro en Daule y Durán, y permitieron liberar a un comerciante retenido por 6.000 dólares.

Entrenadora implicada en el secuestro

Tras dos meses de investigaciones, la Policía Nacional detuvo a cinco personas (tres hombres y dos mujeres) por su presunta participación en el secuestro en gimnasio de Los Ceibos. Entre ellas está la entrenadora del gimnasio, quien, según la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), habría tenido participación directa en la planificación del delito.

En el teléfono de la entrenadora se hallaron perfiles y datos personales de clientas que acudían al establecimiento, lo que permitió a los agentes determinar que la estructura delictiva seleccionaba previamente a sus víctimas.

Las cámaras de seguridad también captaron el momento exacto en que la mujer fue retirada del gimnasio, material que resultó clave para la identificación de los implicados.

Otros casos investigados en Guayaquil y Daule

Además de este caso, las autoridades reportaron otros hechos relevantes. Entre ellos, un intento de secuestro en una plazoleta de la vía a Daule, donde un visitador médico forcejeó con los delincuentes para evitar ser llevado. Los videos del incidente ayudaron a identificar a dos de los detenidos.

La Policía también vinculó a otro de los aprehendidos con un secuestro registrado en abril en La Aurora, parroquia del cantón Daule. En ese caso, un hombre fue raptado y posteriormente abandonado en el cantón Durán. El detenido por este hecho tiene siete antecedentes penales, según informó el coronel Francisco Zumárraga, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Comerciante secuestrado y liberado

Dentro de los 14 detenidos también están dos sujetos implicados en el secuestro de un comerciante, ocurrido la tarde del martes 26 de agosto cerca del peaje de Chivería, tras salir de su local comercial en el centro de Guayaquil.

Los sospechosos exigían 6.000 dólares para la liberación de la víctima, quien finalmente fue rescatada y entregada a su familia a las 23:00, en el sector de Magro, en Daule. Uno de los detenidos tenía antecedentes por robo.

Operativos y allanamientos

Las capturas se concretaron durante 20 allanamientos simultáneos en diferentes sectores de la ciudad. Entre los detenidos hay un menor de edad, que fue aislado de los adultos.

Las autoridades confirmaron que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada para desarticular bandas dedicadas al secuestro y la extorsión en Guayaquil y zonas aledañas.

