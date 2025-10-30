Aquiles Álvarez prohíbe vidrios polarizados en carros municipales y lanza advertencia

La inspección inicia este 31 de octubre en el Centro Técnico; el alcalde pide a la ciudadanía denunciar

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ordenó un control inmediato a toda la flota vehicular municipal para retirar los vidrios polarizados (oscuros). La disposición, anunciada este 30 de octubre de 2025, también les prohíbe que los automotores circulen sin placas.

La advertencia de Álvarez a los empleados municipales

La medida fue calificada por el propio burgomaestre como un ultimátum y "una disposición de ejecución inmediata". Según el anuncio oficial, las inspecciones comenzarán "desde mañana" (viernes 31 de octubre). El punto de control será el Centro Técnico Municipal, donde los vehículos deberán acudir "antes de empezar la jornada" laboral para la respectiva verificación.

Desde mañana en el Centro Técnico Municipal, antes de empezar la jornada, todos los carros del Municipio pasarán revisión para verificar que no tengan vidrios polarizados (oscuros).

Ningún carro del municipio puede andar sin placas y con vidrios oscuros.

¿Qué prohíbe exactamente la orden del alcalde?

El alcalde fue enfático en su comunicación, difundida a través de sus redes sociales. "Ningún carro del municipio puede andar sin placas y con vidrios oscuros", sentenció Álvarez. Esto, a pesar que ya la ley de tránsito exige orden en estos aspectos.

El llamado de atención busca regular la flota municipal, asegurando que todos los vehículos estén debidamente identificados y cumplan con las normativas de tránsito vigentes respecto al uso de láminas de seguridad o polarizados.

Aquiles Álvarez hizo un llamado directo a la colaboración ciudadana para fiscalizar el cumplimiento de esta nueva regla. "Si ven algún carro del Municipio sin placas o con vidrios oscuros, por favor, tomar foto y subirlas a las redes", solicitó el alcalde, como un pedido de orden de la cabeza de la administración municipal.

