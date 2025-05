Aquiles Álvarez plantea revisar los contratos entre Interagua y el Municipio

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó varios procedimientos realizados por parte de Interagua, que ofrece el servicio de agua potable y saneamiento en la urbe porteña. Durante su enlace radial, la mañana de este miércoles 21 de mayo, el funcionario calificó como una "lucha de día a día" el proceso de fiscalización a la concesionaria por su labor en el Puerto Principal.

"Hay situaciones y sectores de Guayaquil donde no se ha hecho un buen trabajo (...) si no hay atención, por ejemplo, si hay alguna queja lo envían a una causa de 'no lo atendemos porque es zona peligrosa', y con ese tema de zona peligrosa dejan de atender muchísimos espacios y es una lucha del día a día", dijo el alcalde.

Álvarez admitió “algunos problemas” con la concesionaria y habló de un expediente que será revelado al público, sin dar una fecha concreta. Indicó que el lunes 20 mantuvo una "conversación un poco dura" con directivos de Interagua respecto a aquellos inconvenientes.

"Hemos tenido buena respuesta por parte de Interagua, no sé si antes les hacían este tipo de presión pero nosotros, con respeto y con cariño y todo, vamos a fiscalizarlos y vamos a exigirles que los guayaquileños tengan un gran servicio", expresó el primer personero municipal en el enlace radial.

Aquiles Álvarez señaló que la inversión por agua potable no genera ingresos al Municipio de Guayaquil

El alcalde explicó que, en los últimos años, Guayaquil ha invertido 1.300 millones de dólares —a través de Emapag— en obras de redes y saneamiento que no generan ingresos para el Municipio. “¿Y esa facturación, de quién es? De Interagua”, cuestionó.

Por ello, Álvarez planteó revisar temas en los contratos suscritos entre Interagua y el Municipio de Guayaquil y dijo que seguirá presionando a la concesionaria para mejorar el servicio en la ciudad.

"sí hay que revisar temas de los contratos entre Interagua y el Municipio de Guayaquil, pero hoy, más importante, es tener un gran servicio", expresó el alcalde.

