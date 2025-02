Aquiles Álvarez: "Nos quieren quitar las cámaras y no pagan ni el internet"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ratificó la denuncia realizada la semana pasada por Segura EP, en la que se señaló que las urgencias reportadas al ECU911 en Samborondón no son atendidas de forma efectiva. Esto es considerado una negligencia grave que pone en peligro a la comunidad, dijo entonces la entidad.

Este 26 de febrero, durante su enlace radial, Álvarez hizo hincapié en el tema y en el hecho de que el Gobierno insiste en que se les entregue el control de las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad, lo que ha generado rechazo entre las autoridades del Cabildo.

¿Qué denuncia hizo Aquiles Álvarez?

“En el ECU911, desde que nos lo quitaron, el 76 % de las emergencias que reportamos no son atendidas, esa es la realidad. Nos limitamos a notificar al ECU911 los casos, pero no contestan. Nuestras cámaras siguen activas. Nos quieren quitar las cámaras y no pagan ni el internet. Esa es la situación actual de la seguridad en Guayaquil. No les interesa”, señaló.

La noche del 21 de febrero, el Municipio reaccionó ante las declaraciones realizadas por la Coordinación Zonal 5-8 del ECU911, que aseguró que la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) no había solicitado formalmente el aval de interoperabilidad hacia el ECU911. A través de un comunicado oficial, la administración municipal aseguró que tales afirmaciones eran falsas y malintencionadas.

Según detalló el Municipio, de acuerdo con un acta de compromiso emitida mediante el Oficio Nro. SIS CZ5-8-2024-1148-OF, fechado el 5 de noviembre de 2024 y firmado por la abogada María José Castelblanco, Segura EP ha garantizado la interoperabilidad desde el principio. El acta especifica que "no se solicitará un aval adicional a la empresa pública municipal". Por tanto, las afirmaciones realizadas por la Coordinación Zonal 5-8 carecen de fundamento.

“La interoperabilidad ya estaba garantizada y no hay justificación alguna para las declaraciones erróneas y malintencionadas que han circulado”, expresó el Municipio, subrayando que quienes insisten en lo contrario están tergiversando los hechos deliberadamente.

Segura EP hizo énfasis en que ha brindado soporte técnico al ECU911 para que la Coordinación Zonal 5-8 reciba alertas del 911 de Guayaquil y las canalice desde Samborondón. El Municipio denuncia que, a pesar de este esfuerzo, el ECU911 se niega a reconocer el trabajo realizado, lo cual consideran una "falta de respeto a la verdad y a la seguridad de la ciudad".

Según el comunicado, el verdadero problema no radica en Segura EP, sino en la falta de respuesta oportuna por parte del ECU911, lo cual ha puesto en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sentenció la entidad en ese entonces.

Por último, se exigió una reunión inmediata entre ambas partes para resolver la situación y poner fin a la desinformación que se ha generado en torno a este tema.

¿Qué dijo el ECU 911?

El 20 de febrero, la Coordinación Zonal 5-8 del ECU911 aseguró que, hasta la fecha, Segura EP no ha solicitado formalmente el aval de interoperabilidad. Según el comunicado oficial emitido el 20 de febrero de 2025, esto implicaría que Segura EP incumple el Decreto Ejecutivo 397 y la normativa vigente para avanzar en este proceso.

De acuerdo con la entidad, el ECU911 no ha recibido acceso técnico ni información oficial sobre la visualización, descarga y grabación de las cámaras de videovigilancia de Segura EP. Por esta razón, el organismo nacional dice que no puede emitir el informe de factibilidad de interoperabilidad solicitado.

El ECU911 reiteró que, conforme a la Resolución 007 ratificada el 26 de septiembre de 2024, es el único ente encargado de regular, coordinar, controlar y prestar los servicios de emergencias, videovigilancia y atención de llamadas a nivel nacional.

