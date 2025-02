Noboa dice que exigirá a Segura EP entregar el control de todas las cámaras al ECU911

Una disputa más. El presidente de la República, Daniel Noboa, se refirió al manejo de las cámaras de videovigilancia por parte de Segura EP, la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil. Lo hizo durante una entrevista en TC Televisión, la mañana de este martes 18 de febrero.

Sobre la seguridad en los barrios del Puerto Principal, el primer mandatario indicó que Segura EP "debería entregar" el control de todas sus cámaras al sistema integrado de seguridad ECU911 "para poder observar a detalle qué es lo que está pasando en cada lugar".

"No lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Y eso de ahí nosotros también exigiremos, porque los guayaquileños merecen seguridad, los guayaquileños merecen tener paz en sus barrios", sostuvo Noboa.

Y siguió: "No podemos seguir con esto de que algunos municipios sí entregan el control de las cámaras al Ministerio del Interior, otras cámaras de otros municipios no les da la gana, otros se hacen los locos y no apoyan. No puede existir este descontrol que hay en materia de seguridad".

Daniel Noboa señaló a Segura EP de apagar cámaras durante incendio en parque Samanes

El presidente se refirió al incendio ocurrido en el parque Samanes, en el norte de Guayaquil, el 26 de septiembre del 2024, en el que 64 vehículos resultaron afectados.

Los automóviles estaban guardados en la bodega de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), denominada "El Polvorín". Noboa hizo señalamientos a Segura EP en este caso.

"En el parque Samanes apagaron las cámaras cuando quemaron bienes del Estado. Apagaron las cámaras. Y esas cámaras estaban en control de Segura EP", expresó Noboa.

El primer mandatario señaló que las investigaciones deben continuar y encargó al nuevo ministro del Interior, Fausto Buenaño, implementar "un control muy riguroso" en Guayaquil y otras zonas del país.

El traspaso de cámaras de Segura EP al ECU911: otra pugna entre el Municipio de Guayaquil y el Gobierno central

A través del Decreto Ejecutivo 397, emitido el 18 de septiembre del 2024, se dispuso el traspaso de la operación de los sistemas de monitoreo a través de cámaras de videovigilancia por parte de los municipios al ECU911.

Esta medida generó rechazo entre las autoridades del Municipio de Guayaquil, que conllevó a una pugna con funcionarios del Gobierno central, y que se mantiene en la actualidad.

