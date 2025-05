Aquiles Álvarez: “A nosotros no nos apoyó nadie, solo el pueblo”

En medio de una de las sesiones más tensas del Concejo Municipal de Guayaquil en lo que va del año, el alcalde Aquiles Álvarez lanzó un mensaje claro y directo: su administración no le debe nada a nadie, excepto al pueblo.

Durante la jornada del pasado 15 de mayo, en la que se eligió a Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa de la ciudad, Álvarez aprovechó el espacio para despejar rumores, reafirmar su independencia política y marcar distancias con quienes sugieren una supuesta división interna en su movimiento.

“A nosotros no nos apoyó nadie, solo el pueblo”, sentenció con énfasis el alcalde, en un discurso que rápidamente se viralizó en redes y círculos políticos locales.

Álvarez se refirió a la posible ruptura con el correísmo

Con un tono enérgico, Álvarez se refirió directamente a los comentarios que circulan sobre una posible ruptura con el correísmo, movimiento al que ha estado vinculado en diversas coyunturas políticas.

“No hay ninguna ruptura, Cinthya, no hay que poner esa narrativa. ¿Qué ruptura puede haber?”, dijo durante la sesión. “Yo me puedo llevar muy bien con el expresidente Rafael Correa, le tengo un cariño enorme, pero ¿títere? Títere de nadie. Aquí no me mangonea nadie. Y esto está clarito", le respondió Álvarez a la concejal Cinthya García durante la sesión.

Sin compromisos ni favores

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue el rechazo frontal a cualquier insinuación sobre favores de campaña o vínculos con intereses económicos.

“¿Saben cuántos compromisos hemos tenido que devolver? Cero. ¿Cuántos procesos en compras públicas hay entregados a amigos o familiares? Cero”, reiteró Álvarez. “Nadie me puede decir: ‘yo aporté en campaña para esto’. Esa es una de las grandes bendiciones de esta administración”.

El alcalde subrayó que su equipo de trabajo se ha mantenido al margen de compromisos y presiones, y defendió una gestión basada en principios de independencia, austeridad y conexión directa con los ciudadanos.

Álvarez también abordó las especulaciones sobre su continuidad al frente del Municipio. Afirmó no estar apegado al poder y aseguró que su permanencia dependerá exclusivamente del respaldo ciudadano.

“De aquí me iré cuando Dios y el pueblo quieran. No tengo problema. Yo sí tengo trabajo, gracias a Dios. No vivo de lo público”, sostuvo. “Cuando me dé la gana, me iré a comer un caldo de salchicha y también voy a venir acá a caminar sin ningún problema”.

Blanca López recibe un abrazo de Aquiles Álvarez, tras la nominación de Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa. Juan Daniel Ponce

Cambio en la Vicealcaldía: Coronel entra, López se abstiene

La sesión del 15 de mayo también fue escenario de un cambio clave en la Vicealcaldía de Guayaquil. Con los votos de la mayoría del Concejo, Tatiana Coronel fue designada como nueva vicealcaldesa para el período 2025-2027, en reemplazo de Blanca López.

La votación fue vista como una sorpresa, considerando el respaldo previo que López había recibido, incluso del propio Álvarez. Sin embargo, al ser consultado sobre la decisión, el alcalde se deslindó del resultado:

“No es decisión mía, es un tema de cada concejal, es un tema personal a quién le dan el voto o no. Nosotros actuamos de forma democrática”, expresó.

El alcalde Aquiles Álvarez se refirió a los rumores de ruptura de distanciamientos internos durante la sesión de Conceja en la que Tatiana Coronel, en la foto, fue elegida vicealcaldesa. Cortesía

Por su parte, Coronel, en su primer discurso oficial, agradeció la confianza del Concejo y se comprometió a ejercer su rol con responsabilidad y compromiso ciudadano.

“Hoy asumo el cargo de vicealcaldesa con compromiso y responsabilidad. No lo hago solo como una joven profesional, sino con la convicción de que el servicio público es una obligación”, expresó.

Blanca López se abstuvo: “Es una decisión por principios”

Blanca López, afín al correísmo, optó por la abstención durante la votación, lo que avivó aún más los rumores de distanciamiento en el bloque oficialista. No obstante, en su intervención aclaró que su postura no obedecía a una diferencia personal ni política.

“Después de una profunda consideración, mi voto es abstención. No significa un asunto personal o político, es mi decisión en democracia y responde al respeto a mis principios”.

