Aquiles Álvarez 2027: ¿Buscará la reelección en la alcaldía de Guayaquil?

En una sesión marcada por tensiones políticas, Tatiana Coronel fue designada como vicealcaldesa de Guayaquil para el periodo 2025-2027, con 12 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. El evento se convirtió en uno de los más controversiales de la administración de Aquiles Álvarez, quien aprovechó el momento para hablar con EXPRESO sobre su futuro político.

"Créame, se lo juro por Dios y por mi papá que está en el cielo: no me aferro a nada. Lo más chistoso es que los que no se aferran, son los que se quedan. Vamos a ver qué pasa", expresó el alcalde cuando se le preguntó si buscaría la reelección en 2027.

Aquiles Álvarez habla sobre reelección tras dos años de gestión

Este jueves 15 de mayo también marca los dos años de gestión de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil. Al hacer un balance, reconoció momentos “importantísimos” y desafíos que han exigido liderazgo.

"Ha sido una gran gestión. Hay muchas causas que hay que todavía terminar de encausar", declaró.

Entre los logros que destacó están el contrato que permitirá que Guayaquil tenga el 100 % de cobertura de agua potable y la ejecución de la troncal 4 del sistema de transporte, que conectará el suburbio con el norte de la ciudad.

El reto de mantener la gobernabilidad

La elección de Coronel no solo marca un cambio administrativo, sino también un intento por reforzar la gobernabilidad en el Municipio, tras varios episodios de tensión entre el Concejo y el Ejecutivo local.

