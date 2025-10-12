Olor a caucho en Guayaquil: Álvarez alerta riesgo y pide usar mascarilla por humo

Un incendio en vía a la costa provocó olor a caucho quemado en varias zonas de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez , se pronunció este domingo 12 de octubre sobre el fuerte olor a caucho quemado que desde la madrugada ha generado preocupación en varios sectores de la ciudad.

La autoridad confirmó que el origen del problema fue el incendio registrado en el sector Casas Viejas , en el kilómetro 22 de la vía a la costa, donde se quemaron materiales plásticos y de reciclaje.

El pronunciamiento del alcalde de Guayaquil ante el incendio

"El incendio en Casas Viejas no fue menor. Nuestros bomberos y equipos municipales actuaron rápido, pero el humo sigue siendo un riesgo. No se confíen y, si deben salir, usen mascarilla", advirtió el alcalde a través de sus redes sociales.

Álvarez, a través del Municipio de Guayaquil, informó que personal del Cuerpo de Bomberos, Segura EP, Circular EP y la Dirección de Ambiente continúa en territorio monitoreando la zona afectada y evaluando los posibles impactos en la calidad del aire. “Estaremos atentos y en territorio, cuidando que no se agrave la situación”, añadió.

El siniestro, que se produjo la tarde del sábado 11 de octubre, consumió una extensa área donde se habrían depositado residuos plásticos y desechos industriales, lo que provocó un fuerte olor a caucho quemado que se extendió hacia sectores como Ceibos, Urdesa, Miraflores, Samanes y parte del norte de la ciudad .

La empresa Segura EP emitió un comunicado en el que pidió a la ciudadanía mantener puertas y ventanas cerradas , usar mascarilla si es necesario y evitar realizar actividades al aire libre , hasta que las condiciones ambientales mejoren.

Mientras tanto, el Municipio de Guayaquil informó que se ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y detectar posibles descargas ilegales de materiales en el área afectada.

— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 12, 2025

