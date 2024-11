La crisis energética también afecta los alimentos y la salud de la ciudadanía

Además del bolsillo y el estado de ánimo, la crisis energética afecta a la salud de la ciudadanía. Esto se debe a que muchos restaurantes y hogares enfrentan la dificultad para mantener la cadena de frío en aquellos alimentos que sí o sí necesitan de refrigeración, pero las 14 horas sin energía lo impiden.

Mercy es madre de tres menores de edad y relata que cuando aumentaron las horas de los apagones tenía su refrigeradora llena, ya que mantenía la esperanza de que se cumpliera la promesa de la reducción de horas. Sin embargo, la noticia de que al día siguiente (viernes 25 de octubre) la mayor parte del día no habría fluido eléctrico lo complicó todo.

“Un día antes hice mercado y tenía mucha comida. Al día siguiente tuve 14 horas sin luz y mucho de lo que compré se pudrió, pero eso no fue lo peor”, explicó, al detallar que preparó el almuerzo y nunca pensó en las complicaciones que generó en sus hijos. “Pasamos con vómito y el doctor nos indicó que habíamos comido algo descompuesto. Creo que fue la leche, el queso o la carne. Todo por no tener los alimentos en la temperatura adecuada”, comentó.

Algo similar vivió Miguel Tasigchana, quien sí se percató a tiempo del daño de los productos. “El día lunes la comida ya no resistió más y se dañó. La mayoría, lácteos que estaban encerrados en la refrigeradora apagada. En mi caso, tuve que botar casi todo lo que compré”, contó el joven de 27 años, quien añadió que los pocos mariscos que tenía también se estropearon, emanando malos olores.

La situación se complicó, además, para los propietarios de negocios, sobre todo cafeterías y restaurantes de la ciudad. “Los cárnicos necesitan mantenerse en refrigeración y quedarme 5 horas sin luz continua me complica totalmente”, dijo Jorge Espinoza, propietario de un local de comida rápida que confesó la mala experiencia que tuvo recientemente con un cliente.

Comercios. Varios restaurantes buscan tener generadores para evitar los daños. CARLOS KLINGER

“Procuramos mantener los estándares de calidad posibles, pero hubo un momento en que un cliente nos dijo que su hamburguesa tenía un sabor raro. La verdad, entendimos que podía ser algún producto que se había pasado y se lo cambiamos. No es fácil para nosotros”, explicó Espinoza, quien detalla que en su local tiene un generador, pero es para las luces y uno que otro artefacto, pero no alcanza para todos los equipos.

Para Andrea De Concilis, propietaria de Dietas Express, el panorama también castiga a la preparación de comidas. Ella lo explica: “Si antes se hacían las compras una vez a la semana, ahora tengo que hacerlo cada día para alcanzar a tener el producto fresco y eso complica más todo”, comentó la emprendedora, al lamentarse de que hallar más frescura se ha vuelto un auténtico desafío y cita como ejemplo la carne molida que cada vez se le hace más difícil conseguirla.

El cambio de frecuencia para comprar los alimentos no solo ha cambiado en los propietarios de negocios, sino también en las familias guayaquileñas que ahora concurren con más frecuencia a los mercados y tiendas.

“Ya no hago mis compras quincenales, ahora tengo que hacer día a día porque la comida ya no aguanta tanto tiempo en la refrigeradora. Ya tuve un problema de salud y no quiero que me vuelva a ocurrir”, dijo Clara Báez, al confesar que aún hay ocasiones en que no alcanza a consumir todo lo que compra.

Mis alimentos se han dañado, incluso los huevos se han podrido. He cocinado con lo que he creído que está en buen estado, pese a ello enfermamos. Ahora compro los productos por día y solo en supermercados que tienen su propia planta o generador. Delia Solórzano guayaquileña

Ante esta clase de inconvenientes, algunos ciudadanos han optado por buscar alternativas caseras para preservar la cadena de frío en los alimentos.

“Lo que estoy haciendo es tener uno o dos galones de agua congelados. Cuando se va la luz, esto me sirve un poco para mantener el frío en el interior de la refrigeradora. No es la solución total, pero en algo ayuda”, comentó Jimmy Santamaría, morador de la Alborada, quien también contó que durante el tiempo que dura la desconexión de energía prefiere no abrir su refrigeradora para evitar que se descongelen los productos.

Por su parte, Moisés Suárez, experto en alimentación da algunos tips para mantener la comida en mejor estado para evitar enfermedades. “Lo que se puede hacer es preservar cada alimento en una funda individual de plástico. Es decir separar cada vegetal, fruta o producto. Así podrá durar un poco más, pero luego al abrirlo debe consumirse de inmediato porque se corre mucho riesgo que se descomponga”, comentó el especialista, que coincidió con la ciudadanía en las alternativas tomadas.

“Es mejor reducir la cantidad de compras y aumentar la frecuencia y comprar en lugares que no sufran cortes de luz porque hay algunos productos que aunque no huelan mal están en estado de descomposición y pueden hacer mal , señaló.

Por otra parte, especialistas explicaron a EXPRESO algunos de los daños en la salud que podría causar consumir alimentos en mal estado. Sin embargo, advierten que no todas las enfermedades se presentan de forma inmediata; en algunos casos, las complicaciones serían a largo plazo

Las complicaciones no siempre se evidencian de inmediato

EXPRESO entrevistó a dos especialistas en medicina y nutrición que se refirieron a los riesgos que corren los ciudadanos al consumir alimentos que no hayan preservado correctamente la cadena de frío.

“Hay muchas enfermedades digestivas que podrían afectar a quienes consuman alimentos en descomposición. Lo más común es vómito o problemas estomacales”, dijo la profesional en medicina Bianca Lavaye, quien agregó que también hay enfermedades que no se evidencian de inmediato. “Hay veces que los alimentos parecen estar en buen estado, pero tienen bacterias. Eso podría provocar tifoidea, salmonelosis o gastroenteritis, que son enfermedades tratables, pero si no se lo hace a tiempo puede traer complicaciones”, dijo Lavaye.

Mientras tanto, Gina Bayona, especialista en nutrición, detalló que hay algunos alimentos que son más propensos a descomponerse con facilidad que otros.

“Los lácteos, los cárnicos y los mariscos son los más propensos a descomponerse. Sería bueno evitar esta clase de productos porque podría traer grandes complicaciones”, explicó la profesional, quien sugirió aumentar el consumo de enlatados saludables y frutas, que puedan permanecer al ambiente sin riesgo a dañarse.

“Se debe comprar alimentos a diario o la alimentación debe cambiar durante este tiempo para evitar daños en la salud de las personas”, sentenció.

