Rutina. Moradores tienen que caminar esquivando las piedras y elementos de construcción, pero lamentan que ahora ya no hay polvo sino lodo producto de las últimas lluvias caídas en la ciudad.

“En los próximos dos meses la obra deberá estar terminada”. Fue lo que le dijo, antes de dar un manotazo en la mesa del Concejo, Josué Sánchez al concejal alterno José Flores, luego de que este último lo interpelara sobre el retraso de obras, en especial en la calle Argentina, en el sur. Esa respuesta la soltó el 1 de febrero anterior, pero abril ya va por su segunda semana y continúan abiertas ocho cuadras de esta arteria.

EXPRESO realizó un nuevo recorrido en el sector y comprobó que la indignación ciudadana está asentada al igual que pequeños montículos de piedras, madera y fierros. Ya no hay polvo, pero sí el lodo originado por las recientes lluvias caídas en la ciudad y eso ha obligado a que los moradores, cuando salen de sus viviendas a sus trabajos, busquen la manera de no enlodarse. La mayoría no lo logra.

El tramo de las calles abiertas comprende desde la 19 hasta la 27 y, aunque se encuentra la maquinaria y trabajadores, en ciertas cuadras, las tareas no avanzan al ritmo esperado de esta comunidad, que también debe andar con cuidado de no caer en los huecos. Un viacrucis.

Es por esto que este Diario le consultó a Sánchez por qué continúan las calles abiertas, cuál es la razón de la demora, y por qué no está así como lo prometió, pero hasta el cierre de este artículo no llegaron las respuestas. Lo mismo pasó con la consulta de cuándo finalmente estará lista la Argentina: silencio.

De vuelta en la calle, otro problema con el que conviven los vecinos es cuando se empoza el agua de la lluvia. Incluso motociclistas deben treparse a las aceras, también con algunos obstáculos, para esquivar caer. Y llama la atención que un semáforo parpadea en estos puntos, y esto origina que nuevamente la ciudadanía alce su voz.

. Estado. En algunas cuadras se observa que el agua se queda estancada. Y es por esto que la comunidad lamenta que esto origine enfermedades. === Amelia Andrade

“No sé qué mismo piensan hacer en la calle con tanto tiempo trabajando y trabajando. No es justo que sigamos así, soportando polvo y ahora lodo”, se queja Mercy López, una moradora que dedica cada mañana a limpiar su portal y ventanas.

Los vendedores del sector, en tanto, también están preocupados de que la obra no concluya, pues la mayoría alega que han registrado pérdidas y más en medio de la ola delictiva que azota al Puerto Principal. Uno de ellos, que prefirió el anonimato, ya se resignó. “Nada que terminan, sí veo a los trabajadores, pero dudo que terminen rápido. Ahí sigue”, dijo el hombre que atiende una pequeña cafetería en la zona.

Atado a un poste de la calle Domingo Norero está una pancarta en la que se lee ‘Reconstrucción de pavimento con hormigón de cemento en la calle Argentina fase II’. Se estampa que la fecha de inicio fue el 25 de mayo de 2022 y, el plazo, 180 días.

¿Pero qué ha dicho el Municipio en torno a esta calle? El 18 de enero de 2022 la entidad señaló que la primera fase de reconstrucción de la calle registraba un avance del 63,25%. Mencionó la intervención de diez cuadras, desde la 38 hasta la 28, en una longitud de 965 metros. Y el plazo sería 8 meses.

Mientras que el 31 de mayo de ese mismo año, en el portal web del Cabildo, se anunció el “inicio de la reconstrucción en una II fase de la calle Argentina”. También se publicó que el 7 de junio se iniciarán los trabajos en el “tercer frente que corresponde a la intervención en la calle San Martín desde la calle 36 hasta la calle Salinas”.

El boletín más reciente que cita el Cabildo a la calle se dio el pasado 21 de marzo de 2023. Se publicó que avanza la “reconstrucción con pavimento” y que se realiza la instalación de tuberías de aguas servidas y de aguas lluvias, además de la construcción de bordillos, cunetas y el mejoramiento vial. Al momento el avance fue del 65%.

EXPRESO se contactó con José Flores, que es el edil alterno de la concejala Laura Arteaga, del Partido Social Cristiano, pero calificó al escenario actual de la calle Argentina como “una mentira más del alcalde encargado en esa época”.

“Quedó demostrado que tuve razón. Es una mentira más de obras inconclusas en Guayaquil. El domingo anterior estuve en el sector y todo seguía igual; no ha avanzado nada y ahora con el invierno todas esas calles parecen ríos”, manifestó Flores.

Es así que en la calle Argentina esperan que finalmente concluya la obra. Ahí, muchos conductores y moradores no responden con un manotón, pero sí con reclamos. Esperan ser escuchados.