“No está detenida, lo invito a recorrerla... y supervise... en los próximos dos meses deberá estar terminada”, fue la respuesta del alcalde de Guayaquil encargado, Josué Sánchez, al concejal alterno José Flores, quien en mesa de Concejo cuestionó el retraso de obras, una de ellas en la calle Argentina (suburbio porteño).

Dicha vía fue intervenida en mayo de 2022 para mejorarla, pero los moradores siguen llenos de polvo, coraje e indignación.

Ellos le responden al alcalde, no con un manotón sobre la mesa como hizo él al cerrar la sesión, sino con reclamos. Empieza Julio Izquierdo. “Están en un escritorio, recibiendo su sueldo, mientras la gente no puede ni salir a trabajar y se enferma. Esto es una falta de respeto. Yo vivo en Nueva York, pero me voy a quedar aquí para ver qué sucede”.

Le sigue Jasmín Almeida. “Esto es por las elecciones. Ahorita dizque están moviéndose, pero ya quiero verlos este martes (porque el lunes es feriado luego de las votaciones) para ver si están trabajando. Lo reto al alcalde a que venga”.

Rosa Pinta coincide con Jazmín y considera que los están engañando y que los trabajos son estrategias políticas. “Hay que ser más humanitario y sensible, aquí hay bastantes adultos mayores y niños”.

Sandra Anchundia le hace una invitación al Sánchez: “No visite un ratito, quédese más tiempo, viva en carne propia lo que pasamos”.

Otro morador comparte su opinión. “En Monte Sinaí, Balerio Estacio, en lugares así deben hacer estas obras. Allá viven entre lodo, no tienen alcantarillado. Aquí estaban bien las calles, no sé cuál es el negociado, pero hacen lo que les conviene y nadie fiscaliza”, se queja el residente sin revelar su nombre, luego de percatarse de que un trabajador de la empresa contratista le está tomando una foto.

Daniel Santillán sostiene que se siente engañado por el retraso de la obra. "Siempre hay un pero para demorarse. Yo veo poco personal, debería haber una cuadrilla para poder terminar más rápido. Los trabajadores están que brincan de un lado a otro. Dicen que en dos meses culminan, no les creo, nuevamente será una promesa incumplida".