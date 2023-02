El zaperoco ‘aterrizó’ al término de la sesión. José Flores Sánchez, concejal alterno que sustituye por estas semanas a la edil Laura Arteaga, puso sobre la mesa del Concejo, la tarde de este miércoles 1 de febrero, dos cuestionamientos que no fueron del total agrado de Josué Sánchez, alcalde encargado de Guayaquil: el “retraso de obras” en la ciudad y la “falta de bóvedas” en el cementerio Ángel María Canales, ubicado en el suburbio.

La primera interpelación consistió en el estado actual de la calle Argentina que, así como lo ha contado EXPRESO, aún no está terminada. Sobre esto, Sánchez respondió que si los “medios de comunicación” recorren (las obras) a las 06:00 “siempre las encontrarán paradas porque a esa hora no hay nadie trabajando”. Y lo invitó a él y a los otros concejales a que la supervisen.

De inmediato, Flores argumentó que sí la ha recorrido, pero Sánchez reaccionó con un manotazo de su mano derecha sobre la mesa y, seguidamente, llevó hacia atrás su silla para levantarse y retirarse del emblemático Salón de la Ciudad. Para todo esto ya había terminado la sesión, que estaba fijada a las 13:00, pero que inició con más de 20 minutos de retraso, con 11 ediles presentes y duró apenas 10 minutos.

El otro punto, sobre la supuesta falta de bóvedas en el conocido cementerio del suburbio, Sánchez únicamente le manifestó que la secretaria del Cabildo, Martha Herrera, le hará llegar el “proyecto de ampliación” de los cementerios de la ciudad. Es decir, no confirmó si esto sucede en este camposanto que administra la Alcaldía.

En tanto, después que se levantó el alcalde (e) el resto de los participantes, en la que también figuró el procurador síndico, Cristian Castelblanco, les tocó hacer lo mismo: elevarse de sus sillas y salir del lugar. Fue una sesión de Concejo rápida.

Entre los muebles del salón, Flores atendió a este Diario. Aclaró que no está afiliado al Partido Social Cristiano y cuestionó la reacción del funcionario municipal. “El que debe responder es él; lo que yo hago es pedir, solicitar que se fiscalice a los contratistas de por qué está la obra parada. Si es por vacunadores, que nos demuestren las denuncias que se han hecho para empezar a hacer los impulsos necesarios”, puntualizó el también abogado.

Explicó que es un concejal independiente y solo en tres ocasiones ha aterrizado a las sesiones del Concejo Cantonal, como edil principal. La primera fue cuando la pandemia azotaba con fuerza a la ciudad, la segunda fue la semana anterior, y la última sucedió ayer. Como concejal principal estará, dijo, hasta el 6 de febrero.

¿Pero de dónde saca que no hay bóvedas en el cementerio? Flores recordó que esto lo conoce de cerca, pues acotó que un amigo suyo falleció días atrás y no consiguió un espacio para poder sepultarlo ahí. “Desde hace tiempo que no hay bóvedas. Se consiguió un espacio pequeño en la tierra. Todo el mundo en el suburbio me dice que no hay y se tienen que endeudar con un cementerio privado para sepultar (a sus familiares), la gente tiene que andar implorando”, resaltó.

En esta interpelación, esto fue lo que más llamó la atención de los apenas cuatro puntos del orden del día que se llevaron a la mesa, y en lo que tampoco hubo mayor participación de los otros concejales. Un golpe que resonó sobre la amplia mesa y que selló esta sesión que, semanalmente, convoca a los ediles de la ciudad.