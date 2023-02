Guayaquil: un Municipio moroso pone el pie a sus contratistas

La salud financiera del Municipio de Guayaquil está en entredicho desde hace varios meses. Personajes de la política han asegurado que en el balance hay números rojos. El presidente Guillermo Lasso también aludió el tema el miércoles pasado. Dijo que las finanzas del gobierno local han sido destruidas en los últimos años.

Esto generó la reacción del alcalde encargado de la ciudad, Josué Sánchez. “Aquel que sea víctima de su equivocado discurso (de Lasso), puede acceder a las cuentas de la Alcaldía para verificar que sus palabras no tienen ningún sustento”.

EXPRESO pidió las cifras de las cuentas del Cabildo a Sánchez, pero no hubo respuesta. Se envió un mensaje de WhatsApp y se llamó a su número telefónico. De igual manera se solicitó la información al departamento de Prensa del Municipio.

Un golpe en la mesa del Concejo fue la reacción del alcalde encargado de Guayaquil, Josué Sánchez, tras la interpelación del edil José Flores, por obras retrasadas y falta de bóvedas.



CONTRATACIÓN Según el portal del Sercop, el Municipio de Guayaquil contrató $ 256 millones en 2022 (régimen común y especial). No incluye a entidades adscritas.



Este Diario intentó tener respuestas en otros niveles, donde un pago pendiente puede significar el retraso en sueldos de obreros, facturas impagas a proveedores o paralización de obras que generan molestias a hogares y negocios: el sector de los contratistas.

En un ejercicio para conocer lo que podría estar pasando se elaboró una lista de 20 empresas y personas naturales que recibieron contratos del Cabildo entre enero y diciembre del 2022. De esos proveedores, diez contestaron las llamadas, el resto de contactos no atendieron o los números telefónicos no estaban operativos en ese momento.

En total, cinco contratistas confirmaron los retrasos en el pago de planillas o problemas para acceder al dinero, dos dijeron que sí les habían pagado, uno pidió que lo llamen después, otro colgó tras la explicación de este Diario sobre la llamada. También hubo uno que se molestó porque se le estaba consultando algo que solo “el Municipio debería de responder”.

En este artículo, EXPRESO omite detalles de los proveedores consultados, ya que temen posibles represalias si se los identifica. Por ejemplo, esos retrasos han generado complicaciones a los directivos de constructoras que han tenido que recurrir a préstamos millonarios para poder sostener la operación de empleados y maquinaria, como en el caso de una empresa que tiene a cargo una obra vial.

“Nos adeudan varias planillas. Sacamos un préstamo al banco y eso nos ha servido para no paralizar. Mi afán no es hacer quedar mal al Municipio”, dice la representante de una constructora, quien analiza dejar de trabajar con el sector público por este tipo de retrasos y factores políticos que trascienden en las obras.

Los ingenieros y arquitectos que se dedican a realizar consultorías o fiscalización. “Créame es un infierno. No he cobrado no porque tenga planillas impagas. No he presentado planillas porque simplemente no había plata en el Municipio. Así de simple. ¿Para qué voy a generar facturas? Si la gente que trabaja conmigo tenía luego que pagar al Servicio de Rentas Internas cuando después en el Municipio me iban a pagar en febrero, marzo o abril”, cuenta el ingeniero. Él agrega que en otra obra que supervisa tiene dos planillas que “no las mandan a correr”.

“He trabajado con el anticipo que recibí. A los ingenieros que trabajan conmigo les he dado abonos y además tengo otros ingresos que me han permitido de alguna forma suplir emergencias de la gente que trabaja conmigo. Están complicadas las cosas en el Municipio. No es lo mismo la época de Febres Cordero, la de Nebot con esta”, lamenta el contratista.

Entre los servicios que contrata el Municipio de Guayaquil está la seguridad de parques y áreas regeneradas. Miguel Canales León

Otro de los proveedores cuenta, en cambio, que hace dos meses tenían que haber recibido el anticipo y empezar el servicio por el que los contrataron, pese a que en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) el proceso tiene la descripción “ejecución del contrato”. El representante de la firma evita dar mayores detalles y termina la conversación.

También hay quienes han recibido pagos parciales. “Se están dando ciertos retrasos. Estoy esperando un par de pagos más, pero sí me han pagado algo en estos días. El Municipio puede tener retrasos, pero es una entidad en la cual uno tiene confianza en que va a pagar”, señala un fiscalizador de obra.

Este Diario buscó información de las cédulas presupuestarias del Municipio de Guayaquil, pero los datos más recientes corresponden a un documento de noviembre pasado, cuando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ordena que estén actualizados. El presupuesto codificado (monto inicial y reformas) de ingresos a ese mes era de $ 782 millones, mientras que en el apartado de egresos se detallaba un monto total por pagar de $ 39 millones. Por ejemplo, la cuenta “servicio de correo” tenía un saldo por pagar de $ 69 mil.