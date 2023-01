A inicios de 2023 vía a la costa se hizo tendencia en Twitter. Esta vez no fue por el caótico tránsito vehicular o por la tala de especies nativas. Se trató de la colocación de planchas de zinc en los alrededores de algunos árboles de samanes.

Inmediatamente, el hecho originó una serie de denuncias ciudadanas en torno a dicha acción pues, de esta manera, se evitaban que las iguanas de la zona pudieran subirse a los troncos.

Ahora, las planchas fueron retiradas, anunció la dirección de Ambiente y Preservación de Áreas Verdes del Municipio de Guayaquil, pero los trabajadores se llevaron una sorpresa: también se habían colocado clavos.

"La Dirección de Ambiente recuerda a la ciudadanía que este tipo de acciones están prohibidas ya que afectan al arbolado urbano y al hábitat de las diferentes especies de la fauna silvestre que habita en la zona, como es el caso de las zarigüeyas, iguanas y aves", difundió la entidad en un comunicado.

Liliana Caicedo, trabajadora del sector, lamentó que las iguanas, por ejemplo, no pudieran treparse a las especies. "Espero que no vuelva a pasar más esto. Vía a la costa necesita atención y así no se preservan nuestras especies, es deprimente ver estas acciones", se lamentó.