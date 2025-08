¿Tienes multas de tránsito? La ANT las ocultará de su sistema hasta diciembre

Durante 6 meses no se visualizarán infracciones de tránsito en el sistema. ¿La medida eliminará las deudas?

Desde el 30 de junio pasado, los usuarios ya no pueden consultar sus valores pendientes por infracciones de tránsito en los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La entidad lo oficializó mediante una resolución fechada el 1 de agosto y lo difundió el pasado domingo 3 de agosto a través de sus redes sociales.

¿A qué responde la medida?

La suspensión de esta funcionalidad, según consta en un comunicado, se extenderá hasta el 31 de diciembre de este año y, según la ANT, responde a un ajuste técnico destinado a agilizar los trámites administrativos que se gestionan ante la institución.

¿Las multas serán perdonadas?

Durante este periodo, las multas no desaparecerán ni serán perdonadas. Simplemente no aparecerán reflejadas en el sistema. La medida no supone una condonación de las deudas, sino que busca evitar obstáculos al momento de realizar procesos como renovación de licencias o matriculación.

Esta decisión ocurre poco después de que venciera el plazo de la Ley de Alivio Financiero, que hasta el 30 de junio permitía condonar intereses y recargos acumulados por infracciones, siempre que el usuario pagara al menos el 30 % del valor adeudado.

En su comunicado, la ANT argumenta que este cambio está enmarcado en su compromiso de brindar soluciones que mejoren la experiencia de los trámites.

