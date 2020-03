Andrés Roche: “El diesel en el Ecuador no sirve, tiene mala calidad”

El 70 % de la población que vive en 4.100 metros lineales correspondientes al área de influencia de la primera etapa de la aerovía no se opone a la obra, asegura Andrés Roche, gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, luego de un conversatorio con miembros de la academia y otros expertos, que tuvo lugar en las instalaciones de EXPRESO el miércoles pasado. Roche llegó acompañado de todo su equipo técnico y algunos miembros de este lo acompañan durante el encuentro periodístico, el segundo cara a cara con este rotativo, tras, hace cuatro años, defender la aerovía y enterrar para siempre la idea del transporte fluvial, por ser caro y antitécnico.

- Pese a los esfuerzos de la ATM, los choferes de bus no respetan los carriles ni los paraderos destinados a ellos. ¿Qué hacer con eso?

- Se ha avanzado mucho en esta materia. Vamos por el cuarto corredor, de quince previstos. La tecnología es lo mejor para gobernar el comportamiento humano, que se tiene que controlar con multas fuertes y disuasivas. Estamos implementando durante el 2020 no solo los sensores de ascenso y descenso, sino un sistema de geolocalización que optimizará este problema. Creer que culturalmente tiene que haber un agente en cada paradero no lo vamos a hacer, lo mejor es apoyarse de la tecnología, pero eso no implica que tengamos dureza en la acción de la sanción.

- Pero los conductores de buses siguen haciendo lo que quieren.

- Ahora conocemos las rutas y las frecuencias de buses. Tuvimos que hacerles el trabajo a muchas líneas. Sabemos la hora por la que tiene que pasar por el paradero y se multa por el cambio de frecuencia.

- Al parecer hay una descoordinación entre ATM y las cooperativas de transporte con respecto a rutas.

- Las cooperativas no sabían cómo usar GPS, llevamos un año en esto, en mes y medio empezarán las multas por salida de recorrido y empezarán las puertas por la apertura de puertas. (Esta respuesta la ofrece Fernando Navas, director de planificación de la ATM)

- Hay muchos reparos aún con los buses. Y otro de los más representativos es el humo negro que continúan echando desde sus tubos de escape. ¿Se hará algo al respecto?

- Si el diesel en el Ecuador tuviera los niveles europeos y los motores alcanzaran un nivel cinco, como allá, y no a nivel tres, como acá, otro sería el escenario. La opción es migrar a la transportación eléctrica. Queremos dar el paso y creemos que es posible. El gobierno central debe apoyar esto. Parece que fuera lejana la meta, pero hay que comenzarlo. Es posible. El diesel en el Ecuador no sirve, tiene mala calidad.

- Otro de los problemas registrados son transportistas que no abren la puerta a las personas con movilidad reducida. ¿Sobre eso, se ha hecho algo?

- Hay multa de tránsito (un salario básico unificado, por no respetar las paradas), pero no hay mejor sanción que retirar el bus de circulación.

- ¿Cuándo operará la primera etapa de la aerovía?

- En julio.

- Hay mucha inquietud en los moradores de Urdesa con respecto a la pensada segunda etapa de la aerovía, ¿Socializarán el proyecto con el comité?

- Todo proyecto de una envergadura como la de la aerovía tiene que ser socializado, consensuado, comunicado, para recoger las opiniones de la gente, construir un diseño y tomar las decisiones adecuadas; pero existen autoridades que deberán elegir las propuestas que menos impacto urbano conlleven. La opinión no es boicot y la opinión debe ser escuchada. Ahora, el Comité (Prodefensa de Urdesa) es parte de los ciudadanos que se tienen que escuchar, pero no es todo Urdesa. Solo el 10 % de los urdesinos conoce al comité... ¿hasta dónde llega su representación? No digo que no sea válida su opinión, pero la de Urdesa no es la última palabra. Esa decisión de esas fases y las otras constituyen una planificación que debe ir con el proceso de socialización que determina la ley.

- Ciclovías, ¿cuál es el avance?

- Más que ciclovías, el aporte en el que estamos trabajando es más bien de bicicleta pública. En materia de micromovilidad, hay que entender realidades y dinámicas.

- ¿Está lista ya la ordenanza para el uso de bicicletas?

- La tiene el Concejo Cantonal. Sinceramente, habría preferido que termine primero una consultoría que trabaja César Arias con ingenieras de Sevilla, y que busca determinar las mejores rutas y el modelo de gestión. Eso habría aportado a la ordenanza, que tiene conceptos importantes también. Este tema hay que incentivarlo.