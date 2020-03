EXPRESO, un puente hacia el debate social

En palabras del director de EXPRESO, doctor Galo Martínez Leisker: “Las autoridades, cuando tienen voluntad y respetan el rol de los periodistas, no tienen por qué alejarse de los medios de comunicación”. Por eso el ‘Conversatorio por la movilidad de Guayaquil’, organizado por este rotativo, fue catalogado por los participantes como “enriquecedor”.

Esta primera cita, de otras que este medio tiene en agenda, no solo contó con la asistencia del gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Andrés Roche, quien vino armado con todo su equipo técnico, sino también con la participación de los decanos de las facultades de Arquitectura de la ciudad, Florencio Compte (Católica), Álex Salvatierra (Laica) y Johnny Burgos (Universidad de Guayaquil); por la UEES, el urbanista y catedrático Juan José Jaramillo representó a la decana Natalie Wong. También asistieron protagonistas de la sociedad civil, Carlos Salvatierra, máster en movilidad, y Luis Alfonso Saltos, máster en planificación y coordinador del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Ciudad y Espacios Públicos.

Se trataron temas que han sido abiertamente abordados por este Diario, como movilidad, planificación, impactos de la aerovía, participación ciudadana en proyectos, entre otros. Estas fueron las principales conclusiones:

Planificación

Andrés Roche empezó el conversatorio aclarando que nunca la confrontación debe tomar un matiz de rechazo. El primer tema sobre la mesa del conversatorio fue el de la planificación. Este Diario ha socializado la preocupación de expertos por no tener una ciudad vista a largo plazo. Al respecto, el gerente de la ATM precisó que “pensar que el Municipio no tiene una planificación es desconocer su trascendencia”, y aseguró también que “por supuesto que existe un plan de movilidad”, que se ha ido cumpliendo, pero que tiene límites por el plan de desarrollo del Cabildo. Al respecto, Johnny Burgos, decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil y exfuncionario municipal, reconoce que existe en este tema un problema conceptual y operativo. “¿Cuál es el concepto de ciudad?”, es la pregunta que deja en el aire, porque el plan de movilidad es solo un subplan del documento integral.

Conexión intercantonal

Obra. Las autoridades defendieron que se haya construido puentes, como el nuevo que une a Guayaquil con Samborondón, para mejorar la conexión y fluidez entre ambos cantones. Agencia (ag-extra) FREDDY RODRIGUEZ

El doctor Francisco Huerta, subdirector de EXPRESO y moderador de la cita, trajo a la agenda de temas la planificación vial intercantonal. Roche recordó que se han construido puentes a Samborondón y Daule, y que, como este último, también está en construcción la aerovía, que conecta con Durán. “Siempre se pensó en la integración de los cantones que construyen la ciudad todos los días”. El ingeniero Álex Salvatierra, decano de la facultad de Arquitectura de la Laica, explicó que el crecimiento poblacional de estos territorios aledaños incrementará el parque automotor y afectará los “monumentos” que nombra Roche como referencia. “Si pensamos desde el punto de vista del vehículo, ninguna autoridad de tránsito es Mandrake (un mago) para abrir carriles. Tenemos que privilegiar la movilidad pública”, contestó el funcionario. Admitió, sin embargo, que no se ha alcanzado la comodidad en el transporte público, pero aseguró que “esto está cambiando”.

El director del Diario, doctor Galo Martínez Leisker Martínez invitó a la autoridad a escuchar las voces ciudadanas, corregir errores e impulsar con ahínco los planes. “No estamos en orillas opuestas, todos queremos un mejor Guayaquil”, precisó.

Proyectos viales incompletos

En 2013 se hablaba de la necesidad de que la metrovía trabaje en su máxima capacidad con las siete troncales que se habían proyectado para el proyecto. Hoy, solo hay tres. El urbanista y catedrático de la Universidad Espíritu Santo, Juan José Jaramillo, recordó en el marco del conversatorio ese detalle. “(...) ¿Cuál es el plan para fortalecer la metrovía y llegar a las metas planteadas en el plan de movilidad que ha dado a conocer el Municipio?”, cuestionó. Roche contestó que las troncales se harán, recordó que está en construcción la cuarta troncal y que los planes son dinámicos y habrá modificaciones que se tendrá que hacer con la estructura de la metrovía.

Contaminación visual por la aerovía

El moderador del observatorio recordó las quejas de la contaminación visual que dejó el sistema de transporte aerosuspendido de Guayaquil, que se inaugurará el próximo julio, y que ha traído críticas por pasar sobre edificios, derribar bienes patrimoniales y tapar dos de cuatro lados de la Casa de la Cultura. Al respecto, el gerente de la ATM especificó que en el proyecto se contempló la menor afectación al ciudadano y se privilegió el interés público general. “Quiero decirles con certeza que el modelo escogido tiene áreas verdes e intenta afectar en lo mínimo el entorno urbano. De hecho, con la afluencia de gente, habrá más visitas a la Casa de la Cultura. (...) Los ciudadanos tendrán la mejor visión 360 de la ciudad”, precisó Roche.

Hecho. El paso de la aerovía por la Casa de la Cultura ha generado una serie de quejas entre los ciudadanos. Archivo

Financiación de la aerovía

EXPRESO explicó en un reportaje que la obra implicaba 20 años de deuda sin rentabilidad. El tema encendió el debate público y aterrizó ayer en el conversatorio. Buscamos que la inversión pública sea mayor, para que el proyecto sea factible. Camilo Ruiz, administrador de la aerovía, indica que los $ 114 millones que invertirán el Municipio y la ATM en el sistema (de los $ 134 millones que cuesta el proyecto), frente a los $ 150 millones que implican su mantenimiento, representan solo el 40 % de la obra, y no el 85 % que estipula el contrato, como EXPRESO lo dio a conocer en su investigación. “Sistemas como Quito y Cuenca no tienen participación privada. El modelo de Guayaquil es mucho más eficiente”, observa Ruiz.

Transporte fluvial

Propuesta. En reiteradas ocasiones, expertos en movilidad, transporte y la academia han sugerido devolverla la vida al Salado y en sí a la cuenca del Guayas. CHRISTIAN VASCONEZ

El director de este rotativo, doctor Galo Martínez Leisker, recordó que no es la postura del Diario la de los temas que se tratan en sus páginas, sino de la ciudadanía, y destacó la participación de la academia. Observó, sin embargo, lo doloroso que es ver a un río que se muere y que se convierte en un lodazal. Al parecer, la aerovía favorecerá aquello, cuando pudo haberse utilizado una medida alterna de transporte fluvial. “Entonces, ¿por qué cruzar el río por el aire si lo podemos hacer navegando?”, cuestionó trayendo a colación una opinión que el doctor Jaime Damerval expuso en este medio en días pasados. Sobre el tema, la autoridad expuso, como en otras ocasiones, que el transporte fluvial no es factible porque es costoso y poco práctico.

Cuidado del Patrimonio

Si no se cuida la historia urbana, se corre el riesgo de destruirla, observó el decano de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil, Johnny Burgos. El edificio de la Casa de la Cultura era el patrimonio arquitectónico de la ciudad, recordó. Lamentó las palabras de Modesto Chávez Franco: “Guayaquil, ciudad de mercachifles, ¿para qué quieres cultura?”. “(Lo dijo), porque los edificios patrimoniales no cuentan para Guayaquil.

El patrimonio tuvo un atentado en esta ciudad”, increpó. Al respecto, Roche contestó que “no hay tal atentado”. “Algunos se acuerdan del patrimonio cuando llega el momento de tomar una decisión difícil, pero cuando ha estado en desuso, nadie. El Municipio siempre rescata, incluso más allá de sus competencias, la memoria urbana de la ciudad. La Piscina de los Mosqueteros (Malecón y Loja, antes Espol, edificio patrimonial destruido junto con un ceibo) tendrá su memoria en la estación de la aerovía. En ese sentido, las compensaciones también alcanzarán a la Casa de la Cultura, que tendrá visitas y mucha mejor promoción (con la estación que la colinda)”, defendió Roche.

Ciclismo

Reclamo. Los ciclistas de la ciudad llevan años exigiendo ciclovías y espacios seguros para desplazarse. CHRISTIAN VASCONEZ

El experto en movilidad Carlos Salvatierra recordó que el tema de ciclistas continúa olvidado en la planificación de la ciudad. Hubo muertes y se instalaron mesas de diálogo. Se dijo que no es una costumbre, el calor no permite, la estructura no permite implementación de carriles. Todo eso es falso, es exagerado el ancho para vehículos en Guayaquil. La ATM recordó que este escenario se cambiará con la nueva ordenanza.