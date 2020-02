Johnny Ugalde: “Los municipios no han asumido su competencia”

El contexto

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural financiará, a través del Banco de Desarrollo Ecuatoriano, la gestión del patrimonio a 30 municipios de la Zonal 5, con $ 34.000 para cada uno. Fueron elegidos los cabildos con menores ingresos, 32 de 51. Esta entrevista, no obstante, se enfoca en Guayaquil y su situación.

El arquitecto es experto en planificación y el actual director de la Zona 5 del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Fue coordinador de proyecto en la implementación del Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio en el territorio. Entre otros títulos, tiene un diplomado en desarrollo sustentable.

Los municipios tienen la competencia exclusiva para mantener, preservar y difundir el patrimonio cultural; siendo sus facultades, la rectoría, planificación, regulación, control y gestión local. La ley es clara, pero la polémica por el presupuesto de esta labor ha llevado, a lo largo de estos años, a un debate sin concreción que fluctúa entre informes del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), pedidos de auxilio desde los edificios en peligro, como la iglesia Nuestra Señora de La Merced, en peligro de colapso; y un lavado de manos de las autoridades que se pierde en los calendarios hasta ser olvidados de las agendas oficiales.

Johnny Ugalde, el nuevo director técnico de la Zona 5 (Guayas, excepto los cantones Guayaquil, Samborondón y Duran; Los Ríos, Santa Elena, Bolívar, Galápagos) del INPC, revive el tema con un apoyo económico a algunos municipios y revisa con EXPRESO la situación de Guayaquil.

¿Cuál es el diagnóstico frente a la situación del patrimonio en las principales ciudades de las provincias de la Zona 5?

Lo que está a la vista: los municipios no han asumido su competencia de manera real y concreta, no hay ejercicio.

¿Y cómo ve a Guayaquil en esa materia?

La veo muy relajada. No la veo firmemente consciente de su importancia, de su rol... Guayaquil es una ciudad de migrantes, las estructuras simbólicas de la ciudad se han desvanecido, y para poder ubicarlas de nuevo hay que escarbar un poco. Es una ciudad muy dada a la modernidad, se transforma constantemente.

El terremoto de 2016 puso en evidencia, con una lista que el INPC socializó, el peligro que tienen algunos bienes patrimoniales en esta ciudad. El Municipio no quiere costear esos arreglos. ¿Qué hacer?

Cuando un objeto adquiere la categoría de patrimonio, pasa del ámbito de la propiedad privada y se convierte en un bien público. Ese es el concepto básico del patrimonio. Es un servicio a la comunidad. Y hay que cuidarlo (...) es el extracto de la historia.

¿Entonces?

Lo que en realidad está en juego es la historia. Hay patrimonios que pueden ser perfectamente reivindicados por la comunidad. (...).

Si la reestructuración es cara, ¿cuál es la otra salida que tienen los cabildos para poder mantener su ‘historia’?

Se podrían crear medios para eso. Lo que no podemos pensar es que vamos a intentar la misma receta todo el tiempo (alegar falta de presupuesto). Hay muchas cosas que hay que discutir. Falta más de participación ciudadana también, porque esa es la que le daría soporte al tema.

Existe un inventario con al menos 20 inmuebles que rescatan la memoria histórica, urbanística y cultural de Guayaquil que están en mal estado. Constan como de prioridad inmediata la Casona Universitaria, la Cárcel Municipal, la iglesia Nuestra Señora del Carmen (La Victoria), las casas colectivas, el Mercado Norte y, entre muchos otros, el Cementerio de los Extranjeros que, como la Casa de la Cultura y la piscina de Los Cuatro Mosqueteros, en la Espol, fueron ocupados o cubiertos por la aerovía.

Mientras no haya práctica, no habrá aprendizaje respecto a la mejora del patrimonio material.

Informes del INPC, leyes que adjudican la responsabilidad... Todo está claro con respecto al patrimonio. ¿Cómo hacer para que no quede en papeles?

El Estado hace lo que hace en representación de la ciudadanía: reconoce el valor del patrimonio e impulsa las políticas generales. El ejercicio de la política en el territorio es autonomía; en términos técnicos, el INPC presta el asesoramiento que sea necesario y, por ley, está obligado a ejercer el control técnico.

Claro, se conoce que el INPC no tiene competencia de imponer medidas punitivas. Y entonces, ¿quién está obligado a hacer que la ley se cumpla?

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, ¿pero cuál podría ser la pena al respecto? ¿Restar del recurso o alguna cosa de esa naturaleza? Eso sería extremo. Lo que hay del otro lado es la conciencia ciudadana, porque los patrimonios en el mundo se sostienen por la gente. (...) En la Segunda Guerra Mundial, la gente recuperó los restos de lo que consideraba valioso para su identidad. (...) Las realidades son distintas, evidentemente.

¿Qué recomendaría a Guayaquil para mejorar el cuidado de su patrimonio?

La práctica de la defensa del patrimonio, no la teoría, es la que genera la experiencia y nos da la posibilidad de lograrlo. Mientras no se practique...

Falta más participación ciudadana también, eso le daría soporte al tema.

Es decir, ¿hacer es avanzar?

Claro, el movimiento se demuestra andando. Podemos seguir discutiendo sobre esto mucho, seguir armando seminarios; pero mientras no haya una práctica real y concreta (y eso es válido para todos: las instituciones, los grupos informales, los líderes de opinión, etc.)... ¿Cuáles son las preocupaciones reales de la gente respecto a su patrimonio material? (...) Mientras no haya práctica, no habrá aprendizaje ni actualización.

El funcionario adelantó que cada municipio deberá plantear su estrategia para proteger el patrimonio, en función de sus condiciones particulares y con base en su ordenanza. Su compromiso como director del INPC, afirma, será “recuperar un poco el espacio institucional, hacer más presencia”.