Amenaza de artefacto explosivo en el barrio del Centenario: ¿qué ocurrió?

La alerta fue generada la madrugada del sábado 25 de octubre en esa zona del sur de Guayaquil

Cámaras de videovigilancia registraron la presencia de sospechosos en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil.

La actitud sospechosa de dos sujetos en el barrio del Centenario, icónica zona residencial del sur de Guayaquil, alertó a las autoridades la madrugada de este sábado 25 de octubre. Los movimientos de estos sujetos fueron registrados a través de cámaras de videovigilancia.

Fernando Cornejo, presidente del directorio de la empresa municipal de seguridad Segura EP, señaló que a través de esas acciones se logró neutralizar "una amenaza de artefacto explosivo en el sector del Barrio Centenario".

Luego de notar la presencia de los sospechosos, se realizó un trabajo articulado entre la Sala Operativa de Segura EP, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, según el funcionario.

"A través del sistema de videovigilancia de @segura_ep se realizó un seguimiento en tiempo real que permitió identificar a los sospechosos y apoyar la intervención operativa, que culminó con la aprehensión de dos personas y la retención de una motocicleta", expuso Cornejo en X.

En la publicación, el funcionario municipal adjuntó fotografías del seguimiento a los sospechosos y su posterior detención en el interior de un inmueble por parte de agentes policiales y militares.

Amenazas de explosivos en Guayaquil tras detonación de carro bomba genera alarma ciudadana

El martes 14 de octubre un carro bomba explotó en la avenida Joaquín Orrantia, en el norte de Guayaquil, dejando un saldo de una persona fallecida y más de 26 heridos. El hecho generó conmoción entre la ciudadanía, debido a que la detonación se la realizó en plena hora pico en una zona de alto movimiento comercial.

Tras el ataque, se han reportado al menos cinco alertas de posibles explosivos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos los exteriores del Mercado Central, donde se descartó una amenaza por una mochila abandonada junto a uno de los accesos al lugar.

Asimismo, un vehículo fue abandonado en la avenida 25 de Julio, cerca de la ciudadela Los Esteros, lo que movilizó a personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La vía permaneció cerrada al tránsito durante varias horas mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes. Aunque la alerta fue descartada tras la inspección, el hecho generó caos la mañana del martes 21 de octubre.

