Una ambigua agenda de ofertas difunde Viteri de cara a comicios

Recargas de cilindros de gas, los pasajes gratis en la Metrovía, otra piscina con olas, y que una cárcel fuera de la ciudad “es posible” en la ‘Alcaldía de la Gente’... Estas son algunas propuestas que ha lanzado la actual alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y que llevan varios días difundiéndose en sus redes sociales, pese a que hoy recién arranca la campaña electoral. En las publicaciones se luce la funcionaria realizando un corazón con sus manos, ¿pero qué tan viables son estos ofrecimientos?

Fue la pregunta que formuló EXPRESO a expertos, quienes argumentan que hay ofertas que sí pueden ser realizables, pero otras no correrían con la misma suerte, teniendo en cuenta las competencias de un Municipio.

Sobre la recarga de los cilindros de gas que, según el vocero de la Alcaldía, Manuel Samaniego, costará más de $ 3 millones anuales, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK, Esteban Ron, recalca que este tema puede entrar “en un conflicto”.

Aclara que esto es un servicio público y la fijación del precio del gas está supeditado a factores de control del Gobierno, pues tiene un subsidio. “Y porque no es que dentro de los presupuestos de los Municipios se puede destinar un presupuesto específico a realizar esto; que sería a través de una obra social, pero entendiéndose que es un bien de consumo diario, no lo veo como obra social”, afirma.

Lo complicado o difícil es cuando estas campañas o procesos saltan lo que establece la ley y las normativas, el proselitismo, uso de bienes públicos, etc.

Oswaldo Moreno, analista y consultor político



En referencia a las construcciones de centros de atención mental y los pasajes gratuitos dirigidos para tres grupos en la Metrovía, Ron argumenta que sí serían viables, pues este último sistema, por ejemplo, se encuentra bajo la competencia municipal (y cuyo Concejo Cantonal le ha echado millonarios salvatajes en 2022).

Sobre los tanques de gas, ¿se va a ir recargando o va a hacer un sistema de canjes? ¿Cuánto le tiene que durar el gas a una familia? ¿Cuánto tiempo se va a dar la recarga?...

Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Internacional SEK



Pero es tajante al decir que no es factible que la alcaldesa pregone el ofrecimiento de una Alcatraz fuera de Guayaquil, la ciudad que pretende seguir administrando. “El sistema penitenciario es competencia nacional, el presupuesto es nacional, todo el sistema de rehabilitación social es parte del Estado central”, precisa Ron, quien opina que lo que se podría hacer es un “esquema colaborativo” entre el Estado y el Cabildo.

La ciudadanía tiene que estar consciente que lo que ofrece un alcalde no sale de su bolsillo, sino de los ciudadanos. Si mañana el Municipio no tiene recursos, difícilmente podrá cumplir.

Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo



“Eso lo veo como un doble fondo y no, no es viable; además, está la incongruencia que es fuera de la ciudad donde ella es alcaldesa”, remarca.

En tanto, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, opina que en el caso de los tanques de gas, sí es posible, pero puntualiza que hay que hacer una diferencia entre lo factible y pertinente. Basa su respuesta en el precio que dijo el asesor a la Alcaldía, en torno a las recargas.

“Los ciudadanos deben considerar que si el Municipio decide iniciar este tipo de proyectos, estos $ 3 millones, que podrían haberse destinado a vialidad u otros problemas de la ciudad, ya no van a poder ser utilizados en eso. Habrá que identificar si es que el Municipio va a contar con ese presupuesto, porque si no cuenta, difícilmente va a cumplir con esa promesa”, dice.

Mientras que, en el caso de una Alcatraz, Espinel también hace mención que los Gobiernos Autónomos Descentralizados no tienen el control de las cárceles. Y es por esto que baraja la hipótesis de cómo pretende la entidad acercarse al Gobierno central para plantear una alternativa.

Elecciones Un total de once candidatos están registrados en el CNE, quienes buscan ocupar el Sillón de Olmedo. La campaña arranca desde hoy.



Bajo la mirada del analista político Oswaldo Moreno, en campaña electoral surgen una infinidad de promesas, retórica de mensajes que son parte del mismo proceso que, aclara, es legítimo siempre que esté dentro de la ley y las normativas.

Aunque remarca que “lo complicado o difícil” es cuando estas campañas o estos procesos saltan lo que establece la ley. “En la parte del mensaje, Cynthia Viteri tiene un doble desafío, porque debe consolidarse para reelegirse, pero no es Nebot ni Febres Cordero. Encabeza la intención de voto, pero no tiene ese favoritismo contundente... va a tener que demostrarlo en las elecciones”, expone Moreno, al recordar que el plan de trabajo que presente debe ser estructurado y de acuerdo a la ley. “Si no lo cumple puede ser revocado”, advierte.

Precisamente sobre ese plan de trabajo, en la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra el documento, de 31 páginas, y que ha sido bautizado como ‘Guayaquil futuro: un cantón más humano, de progreso, inclusivo, sostenible, ciudadano y abierto al mundo’.

Mientras tanto, en las redes sociales de la alcaldesa, que busca seguir ocupando el Sillón de Olmedo cobijada bajo la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, se continúa ofreciendo hasta la ampliación de quirófanos, expansión del hospital Bicentenario, cámaras de seguridad, entre otros.