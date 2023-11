El ambiente festivo todavía no contagia a la calle 6 de Marzo

Pedro Rodríguez amoldaba una careta en el interior de su local, en las calles 6 de Marzo y Calicuchima, la mañana del martes 28. Estaba rodeado de varios monigotes sin pintar, mientras dos acompañantes empapelaban una estructura de madera.

Sobre la acera y junto a una parada de bus estaban agrupados otros ‘años viejos’ y diversos materiales para confeccionarlos.

Que este año ha aminorado la producción de monigotes en su local, manifestaba Rodríguez, mientras sostenía un pincel.

“Como decían que se venía el invierno, (el fenómeno) El Niño, que iba a llover y todo eso, la gente se ha aguantado la producción”, comentaba.

A puertas del inicio de la temporada navideña y de fin de año, el ambiente en la tradicional calle porteña 6 de Marzo aún no termina de despegar.

De a poco, los artesanos comienzan a mostrar sus obras sobre la acera. Apenas en siete locales se observan a personajes hecho monigotes como Los Simpsons, Mario Bros o el expresidente Guillermo Lasso.

“Ha subido el material, porque ahí no hay control. Por ejemplo, el quintal de periódico piden 50, 60 dólares, un precio que ya no se puede controlar, no se puede comprar porque está caro”, refirió Rodríguez.

El año pasado se trabajó normal, se podría decir, en la venta de los monigotes. Este año estamos en veremos porque tenemos lo de El Niño y la situación económica.

Agregó que en años anteriores, elaboraba entre 250 y 300 monigotes. Este año, debido a la situación económica y la incertidumbre, prevé hacer solo 100.

José Cruz, de la Asociación Cultural Pioneros, pintaba una careta del presidente Daniel Noboa, a la altura de la calle Letamendi, donde está su local.

“El ambiente no está como el año pasado, está flojo”, fue la primera reacción del artesano. La inseguridad lo inquieta este año. Así como Rodríguez, teme ser víctima de extorsiones.

“La gente está preocupada de hasta qué hora se podrá vender los muñecos. Antes uno se quedaba hasta la 1, 2 de la mañana. Ahora no sabemos si vamos a amanecernos o irnos temprano a la casa”, sostuvo Cruz.

Como la mayoría de artesanos en la 6 de Marzo espera con ansias el mes de diciembre para obtener mayores réditos.

La mayoría (de artesanos) está más preocupada por la delincuencia y los ‘vacunadores’. La gente teme un poco eso. Pedimos a la autoridad a ver si nos ayudan.

Sin embargo, aspiran a que las autoridades presenten a la brevedad un plan para la comercialización de monigotes en esta vía. Hace varias semanas ya han tenido acercamientos con funcionarios del Cabildo.

La ciudadanía también espera que el ambiente festivo que invade la 6 de Marzo las últimas semanas del año se encienda.

“Antes de la pandemia ya para esta época veíamos bastantes ‘años viejos’. Se nota que la situación no es la mejor para la gente que los hace, ojalá los puedan apoyar porque muchos viven solo de esto”, manifestó Hernán Mastarreno, quien vive en el sur.

Este miércoles 29 de noviembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, indicó que se coordinará con Segura EP para que “la gente que quiera ir a comprar se sienta más segura”, sin dar más detalles.

