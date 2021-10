Ambiensa, la promotora inmobiliaria que piensa en las familias

El plan habitacional Mi Casa Mi Futuro, que lo desarrolla el gestor inmobiliario Ambiensa de la mano del Municipio de Guayaquil, está pensado en las familias y en el hecho d e que la ciudadanía tiene derecho a acceder a un plan asequible de vivienda propia que brinde seguridad, comodidad, confort y facilidades de pago.

El proyecto, ubicado en el sector de vía a la costa, catalogado como el nuevo polo de desarrollo de la ciudad, por ser el sitio donde se han radicado empresas importantes del país y decenas de plazas comerciales; está integrado por 6.000 viviendas, que se irán integrando gradualmente en cinco años, contando con 12 etapas de aproximadamente 380 viviendas, lo que generará 35.000 plazas de trabajo, ya que por casa en construcción se requiere de 6 a7 trabajadores directos e indirectos.

5.000 VIVIENDAS están en etapa de construcción. A la fecha, otras 1.000 están ya construidas.

Vista general de las viviendas del plan habitacional. Cortesía

“El sector de la construcción es uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana y uno de los generadores de empleo directos. Además, para edificar una casa se requieren de al menos 130 materiales distintos, lo que significa que se trabaja con 130 industrias diferentes, lo que genera también empleo”, explica el vicepresidente operativo de Ambiensa, Stéfano Ferretti; al hablar de los beneficios del proyecto, que cuenta con la certificación EDGE, responsable con nuestro planeta, la ciudad y los clientes para reducir la emisión de CO2, reduciendo el consumo de agua y luz en los hogares.

Ejecutivo. Stéfano Ferretti es el vicepresidente operativo de Ambiensa, la promotora inmobiliar que piensa además en el deporte. CHRISTIAN VASCONEZ

“Al momento de construir, nosotros respetamos todas las normativas estipuladas por el Cabildo en temas de edificación. Son normas muy estrictas, válidas y con altos estándares. Además, Ambiensa, por conciencia y responsabilidad social, no tiene solo certificaciones que nos avalan a tener menor emisión de huella carbono al momento de construir una vivienda, sino que donamos viviendas y material de construcción a las personas que más lo requieren. Para nosotros, esto es muy importante”, agregó.

Las casas de este plan son sismorresistentes, con piso de cerámica, respetando las normas ecuatorianas de la construcción, de 1 y 2 plantas de 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, patio social, parqueo y jardín delantero. Los precios fluctúan desde $ 39.000 hasta $72.000, la entrada es del 10 % promedio y plazo de hasta 25 meses para pagarla y de ahí el 90 % con un crédito hipotecario hasta 25 años.

Los beneficios de la certificación

Los proyectos de Ambiensa y el Municipio de Guayaquil cuentan con la certificación EDGE, responsable con el planeta, la ciudad y los clientes para reducir la emisión de CO2.



El pasado 14 de septiembre, Ambiensa y el Cabildo firmaron un convenio para construir las primeras dos canchas de césped sintético en el plan habitacional. En ese lugar, donde ya colocó la primera piedra de una de las obras, funcionará una de las escuelas de fútbol del Municipio de Guayaquil que atenderá a 15.000 niños del sector.

Así serán las canchas que se construirán en el complejo habitacional. Cortesía

“Esta escuela de formación será administrada por la dirección de Deportes del Municipio. Nosotros la construimos y la entregamos a la entidad, con el fin de que salgan de allí, de toda esa zona, las futuras glorias del fútbol ecuatoriano”, precisó Ferretti.

Para las familias que ya han adquirido o están siguiendo el proceso para adquirir estas viviendas, es realmente positivo que los constructores piensen en opciones a las que pueden acceder. “Conocí el proyecto, visité la obra y me enamoré a primera vista. Que mi casa vaya a estar en una zona tan cotizada, llena de plazas de entretenimiento y con un abanico enorme de gastronomía, me llena de satisfacción. Me alegra tanto haber dado ese paso”, asegura Noraima Rendón, habitante guayaquileña que espera con ansias ver lista ya su vivienda para cambiarse y empezar una nueva vida, como hace énfasis en repetidas ocasiones.

La Alcaldía y Ambiensa, las generadora de empleos en la ciudad

En cada uno de sus proyectos, Ambiensa trabaja de la mano de sectores intensivos en mano de obra calificadas y cuasi-calificadas, que conforman un círculo virtuoso de bienestar porque promueve la circulación de las redes productivas como desarrolladores de viviendas, fabricantes de material, servicio de ingeniería, profesionales sanitarios, ambientalistas, topógrafos, decoradores.

Un nuevo estilo de vida

Ferretti destaca como uno de los beneficios de tener una vivienda en este plan habitacional, el hecho de vivir en una zona que está en pleno desarrollo. “En la vía a la costa están las empresas más importantes del país y sigue creciendo. Además, el Municipio construirá nuevas vías, ingresos, regenerará algunas zonas y mejorará todavía más los servicios básicos, con los que ya cuenta”.

Así será el área social en el complejo habitacional.

Facilidades para adquirir una vivienda en el plan

Las cuotas a pagar por las viviendas van desde los $ 125 mensuales, y estas se las pueden reservar con $ 100. Existe plan de financiamiento hipotecario con todas las entidades bancarias, incluido con el Biess, que tiene la tasa más baja del mercado, que es de 4,99 %, por un plazo de 25 años. Lo que da opciones variadas a las familias para acceder y ser parte del proyecto.