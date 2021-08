Hacia un Guayaquil sostenible, un nuevo estilo de vida

La pandemia nos dejó un mensaje real, solo si actuamos con responsabilidad y solidaridad, saldremos adelante como sociedad, como familia como personas. Protegiéndonos resguardamos el bienestar y la salud de nuestras familias y comunidad.

El Municipio de Guayaquil, de la mano con la empresa privada Ambiensa, desarrolla el plan habitacional ‘Mi Casa, Mi Futuro’, que es parte de la nueva ciudad, que brinda un nuevo estilo de vida, donde las familias son lo primero y se sostiene en 6 pilares de desarrollo que están obteniendo resultados transformadores de vida: bienestar y armonía ciudadana, progreso social, empleo, ahorro, ambientalmente responsable y crecimiento planificado.

El primer proyecto inteligente

Por si no lo sabías el plan ‘Mi Casa, Mi Futuro’ es parte del proyecto de Guayaquil digital. El objetivo es mejorar el nivel de vida de las familias, y obsequiará 5.000 tabletas para motivar a los niños y los jóvenes a estudiar. En la actualidad este dispositivo es útil para sus tareas diarias y para comunicarse.

Ambiensa ofrece un mundo de beneficios, centrados en las familias:

Salud, promueve la salud, protección y bienestar ciudadano, a través de un seguro de desempleo, asistencia médica y dental.

Ambientalmente responsable, sus proyectos comprometidos con atenuar los cambios climáticos, a través de:

- Tratamiento responsable de aguas residuales.

- Construir sus casas con materiales y diseños de vivienda para reducir el consumo de energía y de agua.

- Implementando un programa de reducción de CO2 a través de certificación EDGE.

- Realizando acciones por el clima a través de la siembra de árboles en cada casa, amplias áreas verdes y corredores verdes de protección del ruido.

- Promueve la gestión segura de los desechos sólidos, para el aprovechamiento de los recursos y reducir la contaminación.

- Reutilización en riesgo de áreas verdes, atenuando el cambio climático.

Inclusivos para personas con capacidad limitada de movilidad en áreas comunes y vivienda.

Deporte, fomentar el deporte y actividades al aire libre, para el desarrollo armónico, físico y psicológico de las familias.

Educación digital para las familias a través de la transformación digital urbana, construyendo una ciudad inteligente, con acceso a internet para todos los habitantes, con wifi gratuito en las áreas comunales.

Amigables con los animales con espacios destinados para ellos. Todos los modelos cuentan con jardín delantero y parqueo, además de un añadido fundamental: las casas son antisísmicas con muros portantes. Las casas de dos plantas tienen la opción de ampliarse, es decir, que el cliente puede hacer un arreglo adicional o ajustarla a su gusto. Pero la de una planta no tiene esta opción porque no cuenta con losa. El empresario destaca que Ambiensa trabaja con los estándares de las urbanizaciones de Samborondón, en otras palabras: no por ser casas económicas tienen que ser de mala calidad. El sueño de tener casa propia está en tus manos. ¡Revisa los requisitos!

CLAVES PARA ELEGIR

Evalúa tu situación financiera. Es importante analizar este aspecto. Lo más importante es determinar nuestros ingresos y el capital que tenemos disponible como cuota inicial. Los bancos son cada vez más exigentes en la verificación de sus ingresos e historial de crédito. Ubicación. Una casa gana en valor si está ubicada en un área con buenas vías de comunicación y transporte a los principales centros urbanos. Ten en cuenta las mejoras. Calcula el costo de la inversión adicional que requiere la vivienda. Ninguna propiedad es perfecta y hasta las más nuevas requieren modificaciones. Es clave que los cambios que se realicen estén orientados a aumentar su valor. Investiga el mercado. Cuando empieces a buscar tu casa, analiza cuál es la situación del mercado inmobiliario. ¿Han subido o bajado los precios? ¿Cuál es el precio promedio en la zona? Pide asesoría. Un asesor especializado en un sector puede ser un gran aliado. Esta persona te va a guiar hacia la propiedad que buscas. Además, un agente inmobiliario incluso te puede apoyar en la negociación del inmueble.