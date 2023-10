Aquiles Álvarez: “Las ciclovías son un arroz con mango”

Las recientes declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez, emitidas en un enlace radial el miércoles 18 de octubre, traen cola. En la actividad habló de Guayarte, de la metrovía, que Daniel Noboa, presidente electo, debería llamar a una convocatoria nacional en la que deben estar líderes como Rafael Correa y Jaime Nebot; pero también calificó a que las ciclovías de la ciudad son “un arroz con mango”.

Argumentó que “molestan mucho” porque no fueron planificadas y que “son un arroz con mango porque no hay forma de imaginárselo”. Álvarez, asimismo, citó un caso. “Por Machala y Hurtado no hay parqueo, la usan unas tres o cuatro personas que pasan en 30 (minutos); eso es parte de la replanificación urbana de Guayaquil”, contó.

Y ese manifiesto no fue del agrado de diferentes ciclistas y biciusuarios de la urbe. Uno de ellos es Alberto Hidalgo, quien explicó que “no se puede perder espacios ganados” y considera que hay que aumentar la red de ciclovías y “cambiar la lógica auto centrista” de las calles. “No podemos seguir perdiendo vidas por la velocidad permitida”, continuó.

Stefy Cadena publicó en X (antes Twitter) que es “decepcionante” la expresión que se ha dado torno a las ciclovías. “Qué tristeza saber que no mejorará la situación de los biciusuarios y ciclistas en esta ciudad”, escribió.

Que tristeza saber que no mejorará la situación de los biciusuarios y ciclistas en esta ciudad. Decepcionante como se expresan de las ciclovías si antes necesitamos más y árboles. Esta ciudad se ahoga de caloooor!!🤦‍♀️ https://t.co/iVoKABCmsD — Stefy Cadena (@stefycadenab) October 19, 2023

Por su parte, Jimmy Martillo, líder ciclista, opinó que Álvarez “tiene la razón” y que está en “todo su derecho” de decir que las ciclovías son un “arroz con mango”, aunque soltó que él le añadiría hasta sal y pimienta. “La mala planificación no es de ahora, viene de las alcaldías anteriores, que hicieron parches de ciclovías cada cuatro cuadras, que no debería ser así; se debería unirlas”.

Sin embargo, Martillo espera ahora que haya una nueva mesa de movilización para que la utilidad exista. “Espero ocupar un espacio en la mesa; en la ciudad no hay conciencia, y falta educar”, se lamentó.

Fernando Suárez, de la ciudadela Sauces, manifestó que es momento de mejorarlas (las ciclovías) para que ya no sean consideradas de esa manera, como un arroz con mango. "Sí, pero cuándo se van a cambiar esta situación, ya no vale ver el pasado, queremos acciones todos los que nos arriesgamos en bicicleta", añadió el ciudadano.

