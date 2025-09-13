Álvarez advierte del aeropuerto de Noboa: "Anteponen intereses oscuros al país"

El burgomaestre califica la idea del terminal en Taura como un intento de frenar el desarrollo de Guayaquil y su autonomía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó duramente el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre un nuevo aeropuerto en Taura. Álvarez defiende el proyecto planificado en Daular con 50 años de estudios, acusando al Gobierno de "improvisación e intereses ocultos" para "frenar el desarrollo de la ciudad".

¿Qué anunció el presidente Daniel Noboa sobre el nuevo aeropuerto?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa informó la decisión de construir una terminal aérea en Taura. El objetivo, según el mandatario, es descongestionar el aeropuerto de Guayaquil y atender de forma más directa a las provincias del sur del país. "Este aeropuerto estará cerca de los cuencanos, de la gente de Machala, de Loja y servirá también para Guayaquil", afirmó el presidente Noboa..

Análisis | ¿Es viable el nuevo aeropuerto de Daular? Esto opinan expertos Leer más

¿Cuál fue la contundente respuesta del alcalde Aquiles Álvarez?

Horas después, el alcalde Aquiles Álvarez calificó la propuesta de Taura como un intento de "frenar el desarrollo de Guayaquil e irrespetar su autonomía". A través de un comunicado, defendió enérgicamente el proyecto de Daular, recalcando que no es un capricho, sino el resultado de más de medio siglo de planificación técnica y estudios validados.

El alcalde argumentó que el aeropuerto en Daular cuenta con décadas de estudios de organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Ministerio de Obras Públicas (MTOP). Sostuvo que ya se han invertido $49 millones en estudios ambientales, climáticos y de impacto.

En contraste, acusó al Gobierno de obstaculizar el avance guayaquileño. "El Ministerio de Ambiente mantiene trabado el permiso ambiental hace más de un año", señaló, mientras el municipio ha acelerado obras clave como la nueva vía a la costa, que conecta directamente con los terrenos de Daular.

el nuevo aeropuerto de Guayaquil no es un capricho reciente, sino el resultado de más de 50 años de estudios y planificación técnica, primero desde el Gobierno Central y luego con el Municipio de Guayaquil.



El Gobierno insiste en frenar el desarrollo de Guayaquil e irrespetar su… pic.twitter.com/bDddcOGN4R — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 13, 2025

¿Por qué Guayaquil cuestiona la logística del proyecto en Taura?

Álvarez calificó de "una locura" la lógica de trasladar el flujo aéreo a Taura. Explicó que Guayaquil concentra más del 75% del movimiento de pasajeros del país, mientras que las ciudades a las que el nuevo proyecto busca servir (Cuenca, Machala, Loja, entre otras) no suman ni el 15% de dicho tráfico aéreo.

Además, cuestionó las prioridades del Gobierno, sugiriendo que en lugar de "inventar proyectos en zonas donde gobiernan los GDO’s (Grupos de Delincuencia Organizada)", se deberían atender urgencias en seguridad, salud y la crisis energética.

La alcaldía invertirá más de $17 millones para expropiar terrenos y construir la autopista que dará acceso al nuevo aeropuerto en Daular. EXPRESO

RELACIONADAS Protesta en Chongón tras visita de Aquiles Álvarez paralizó a la vía a la costa

Finalmente, el alcalde de Guayaquil sembró dudas sobre los beneficiarios del anuncio presidencial. Preguntó directamente: “¿Quiénes son los nuevos dueños de los terrenos que Obras Públicas tendría que expropiar en Taura y a cuánto se les pagará por expropiación?”. Concluyó que inventar un aeropuerto en Taura contradice la planificación, golpea el orgullo de Guayaquil y antepone "intereses oscuros sobre las verdaderas necesidades del país".

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!