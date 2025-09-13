Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aquiles vs noboa al vuelo
El anuncio del aeropuerto en Taura ocasionó el agravio de Aquiles Álvarez.Ilustración referencial / CANVA

Álvarez advierte del aeropuerto de Noboa: "Anteponen intereses oscuros al país"

El burgomaestre califica la idea del terminal en Taura como un intento de frenar el desarrollo de Guayaquil y su autonomía

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, criticó duramente el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre un nuevo aeropuerto en Taura. Álvarez defiende el proyecto planificado en Daular con 50 años de estudios, acusando al Gobierno de "improvisación e intereses ocultos" para "frenar el desarrollo de la ciudad".

RELACIONADAS

¿Qué anunció el presidente Daniel Noboa sobre el nuevo aeropuerto?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa informó la decisión de construir una terminal aérea en Taura. El objetivo, según el mandatario, es descongestionar el aeropuerto de Guayaquil y atender de forma más directa a las provincias del sur del país. "Este aeropuerto estará cerca de los cuencanos, de la gente de Machala, de Loja y servirá también para Guayaquil", afirmó el presidente Noboa..

Aeropuerto ilustración

Análisis | ¿Es viable el nuevo aeropuerto de Daular? Esto opinan expertos

Leer más

¿Cuál fue la contundente respuesta del alcalde Aquiles Álvarez?

Horas después, el alcalde Aquiles Álvarez calificó la propuesta de Taura como un intento de "frenar el desarrollo de Guayaquil e irrespetar su autonomía". A través de un comunicado, defendió enérgicamente el proyecto de Daular, recalcando que no es un capricho, sino el resultado de más de medio siglo de planificación técnica y estudios validados.

El alcalde argumentó que el aeropuerto en Daular cuenta con décadas de estudios de organismos como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y el Ministerio de Obras Públicas (MTOP). Sostuvo que ya se han invertido $49 millones en estudios ambientales, climáticos y de impacto.

En contraste, acusó al Gobierno de obstaculizar el avance guayaquileño. "El Ministerio de Ambiente mantiene trabado el permiso ambiental hace más de un año", señaló, mientras el municipio ha acelerado obras clave como la nueva vía a la costa, que conecta directamente con los terrenos de Daular.

¿Por qué Guayaquil cuestiona la logística del proyecto en Taura?

Álvarez calificó de "una locura" la lógica de trasladar el flujo aéreo a Taura. Explicó que Guayaquil concentra más del 75% del movimiento de pasajeros del país, mientras que las ciudades a las que el nuevo proyecto busca servir (Cuenca, Machala, Loja, entre otras) no suman ni el 15% de dicho tráfico aéreo.

Además, cuestionó las prioridades del Gobierno, sugiriendo que en lugar de "inventar proyectos en zonas donde gobiernan los GDO’s (Grupos de Delincuencia Organizada)", se deberían atender urgencias en seguridad, salud y la crisis energética.

AEROPUERTO DAULAR
La alcaldía invertirá más de $17 millones para expropiar terrenos y construir la autopista que dará acceso al nuevo aeropuerto en Daular. EXPRESO
RELACIONADAS

Finalmente, el alcalde de Guayaquil sembró dudas sobre los beneficiarios del anuncio presidencial. Preguntó directamente: “¿Quiénes son los nuevos dueños de los terrenos que Obras Públicas tendría que expropiar en Taura y a cuánto se les pagará por expropiación?”. Concluyó que inventar un aeropuerto en Taura contradice la planificación, golpea el orgullo de Guayaquil y antepone "intereses oscuros sobre las verdaderas necesidades del país".

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Renovación del CNE: jueza suspende el concurso a las puertas del examen escrito

  2. Editorial: ¿Urbanizar sin planificar?

  3. Álvarez advierte del aeropuerto de Noboa: "Anteponen intereses oscuros al país"

  4. Jaime Antonio Rumbea | Calendario

  5. Ernesto Albán Ricaurte | Política sin debate

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  3. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  4. El futuro de la Plaza de Toros Quito ya está definido: ¿será derrocada?

  5. Daniel Noboa indulta a una mujer: estos son los hechos por los que fue condenada

Te recomendamos