La realidad de Chongón: amenazado por extorsiones, muertes y nula sostenibilidad

Chongón es vendido, por distintas vías, como el nuevo polo de desarrollo de Guayaquil: el futuro. Eso es lo que quisiera su población, pero la realidad es otra. EXPRESO visitó esta parroquia urbana para conocer, de boca de sus residentes, cómo es el día a día en esta zona tan alejada de la gran ciudad, pero destinada a convertirse en su nueva entrada con la construcción del nuevo aeropuerto de Daular.

Muertes violentas y extorsión, pan de cada día

“Muertos. El problema principal aquí son los muertos. Todas las semanas hay uno. Disparan a los locales”, confesó Walter Jordán, quien descansaba en una hamaca en el sector de San Jerónimo.

Hay locales que tuvieron que cerrar por las 'vacunas'; otros prefieren cerrar temprano ante la oscuridad de la noche. JOFFRE FLORES

“Los policías son bien sinvergüenzas: se los llama y llegan una hora después, pese a que hay una UPC más adentro”, alegó, añadiendo que aunque en su cuadra no se vive “lo feo”, no se siente del todo a salvo.

En el parque del sector San Jerónimo, hay una carpa de Policía que compró la comunidad pero no es usada por la autoridad. JOFFRE FLORES

Los negocios a la entrada de la vía a Chongón se apagan temprano. “Los ‘vacunaron’, no duran los negocios”, relató un comerciante que accedió a hablar con este Diario pero, como la mayoría de moradores, prefirió no revelar su nombre. “Aquí todo está ‘vacunado’, a veces por el doble. Pagan a dos personas. Si no alcanza, uno de los dos ‘cae’”, admitió, contando que son pocos los que se movilizan con tranquilidad.

Inseguridad en Guayaquil: evitan secuestro de guardias y rescatan un camión robado Leer más

En la zona comunal el comercio es dinámico, pero de las ‘vacunas’ no se habla. “Aquí nadie va a decir a quién le paga, por miedo”, contó Antonieta Vera, quien trabaja en labores de acción social. “Aquí en el asadero mataron al dueño por ‘vacunas’. Desde la entrada a Chongón fichan a todos; van con radios, celulares, campanean”, confesó, alegando que “Dios la protege en su servicio”.

La inseguridad también afecta al transporte. “Hace poco atacaron a un conductor y a un pasajero. Luego, esos buses no quisieron salir a trabajar. Y no tenemos muchas opciones para movilizarnos. Nos sale caro”, coincidieron varios moradores.

“A los adultos mayores les estresa la situación, no quieren salir”, indicó Yesenia Mite, quien brinda asistencia en el Centro de Atención Municipal Integral (CAMI) de Chongón. Ella, sin embargo, los motiva a distraerse mediante dinámicas de los programas que se ofrecen. “Ahorita estamos preparándonos para desfilar por las fiestas julianas. Eso nos distrae”.

Hay vías que están siendo intervenidas por el Municipio de Guayaquil. JOFFRE FLORES

Pero ni ese espacio se libra de la violencia. El guardia de seguridad le contó a EXPRESO que, semanas atrás, atentaron contra la vida de un transeúnte justo en los exteriores del CAMI. “Yo no hice nada, tenía que proteger a la gente de adentro. No me puedo meter en lo que no es mi competencia”, argumentó al ser consultado sobre su reacción ante el hecho.

Sostenibilidad, un lejano recuerdo

Aquí la muerte también alcanza a la fauna y flora. En las vías que conducen a las urbanizaciones en construcción y al nuevo aeropuerto, no hay señales que adviertan sobre un problema frecuente: el cruce de animales. “Siempre oíamos que por aquí mataban especies, hasta que nos tocó ver uno. Documentamos un tigrillo muerto el pasado 16 de junio, al filo de la calzada. Fue atropellado por una motocicleta”, recordó Eduardo Cisneros, de Villa Geranios.

Las vías no cuentan con señalización de cruce de animales, y las especies plantadas no son endémicas. Algunos arbolitos ya están secos. JOFFRE FLORES

Maitté Martínez ha vivido sus 26 años en Chongón y recuerda los días en que esas vías estaban rodeadas de bosque. “Veníamos a bañarnos en un riachuelo. Los pájaros cantaban a más no poder y los rocíos de lluvia eran más frecuentes”, evocó. Condena que todo ese entorno haya desaparecido por la invasión, la introducción de cemento sin áreas verdes y la tala indiscriminada.

Un riachuelo de agua dulce, en la zona donde aún queda bosque seco. JOFFRE FLORES

Parte de la urbanización de la zona ha deforestado el bosque seco. Los ceibos son cadáveres de lo que algún día fue verde. JOFFRE FLORES

“Esto era verde. Ahora solo se ven máquinas y desiertos. No me importa lo que digan los planos, yo creo que esto pudo hacerse diferente”, mencionó. Otros habitantes aseguraron que necesitan además iluminación, más aceras y parterres, sombra en algunas zonas, y mejoras en el servicio de transporte público.

En la zona de 'Buenos Aires', tienen que depender de las cisternas y los baldes. JOFFRE FLORES

Pagan hasta 70$ dólares de agua al mes

Adentrándose hacia donde se construirá el nuevo aeropuerto, está la zona de ‘Buenos Aires’. Aquí, la maquinaria de la megaobra es la que más circula, pero hay casas y fincas sin acceso a servicios básicos. “Aquí solo toca llamar a tanqueros para que llenen la cisterna. Pagamos $ 35 por cada llenada. Mínimo pedimos dos veces al mes”, manifestó un vecino.

“Si vino alguna vez el Municipio a hablarnos de agua potable y de cómo incluirnos, ya ni me acuerdo cuándo. Pero es la misma ilusión de siempre. Queremos que sea realidad algún día”, expresó, pidiendo también que el camión de basura pase con mayor frecuencia, puesto que diagonal a su casa se acumulan desechos que “personas de afuera” vienen a dejar ahí. “Una cuadrilla de esterilización también sería buena, para que los perros no sufran”.

EXPRESO solicitó información puntual sobre estos casos al Municipio de Guayaquil, pero la respuesta no llegó hasta el cierre de este reporte.

Aun así, la actual administración asegura ser la que “más ha invertido en Chongón”, según declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez en su más reciente enlace radial.

Acumulación de basura en las vías del nuevo aeropuerto. Perros callejeros comen de la basura nauseabunda. JOFFRE FLORES

Aquiles Álvarez y Chongón, un impasse del que no se arrepiente

n dicho espacio, detalló obras que, aseguró, aunque pudieron haber sido ejecutadas en anteriores administraciones, finalmente se entregaron: el Mercado Municipal, dos plantas de tratamiento de aguas residuales (en construcción), además de dos parques. Estos últimos desataron la discordia entre él y el líder de la comuna San Pedro de Chongón, Dany Torres.

Pese a ello, el alcalde dijo estar abierto al diálogo y a tenderle la mano a Torres, aunque dejó claro que no permitirá presiones ni extorsiones. “Si se puede sentar el presidente de la comuna para limar asperezas, espectacular. Pero acá nadie nos va a chantajear”, sentenció.

Entrada a la comuna de Chongón. JOFFRE FLORES

Mantente informado con EXPRESO. ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!