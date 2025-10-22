Allanamientos en ATM: Los Chone Killers están trabajando con esta red, dice Reimberg

Hay seis detenidos por presunta asociación ilícita; entre ellos, la procuradora de la ATM y cinco agentes de tránsito

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a los allanamientos en las oficinas de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

La madrugada de este miércoles 22 de octubre, un operativo encabezado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado dejó al descubierto una presunta red de corrupción dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), de Guayaquil.

Seis personas fueron detenidas, entre ellas la procuradora de la institución y cinco agentes de tránsito municipales.

El Ministro del Interior, John Reimberg, confirmó los hechos asegurando que la delincuencia organizada está enquistada en las agencias de tránsito.

"Yo anuncié esto. Yo dije que ningún municipio está en capacidad de manejar una agencia de tránsito. Se lo dije al Municipio de Guayaquil y se lo vuelvo a decir: la delincuencia organizada está enquistada en las agencias de tránsito, que están ayudando a financiar las acciones de los grupos delictivos”, señaló.

“Querían evidencias, quieren pruebas, aquí las tienen”

El ministro detalló que entre los delitos investigados están falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones, evasión de detenido, cohecho, tráfico de influencias y otros.

"Ellos se encargaban de falsificar documentos y le daban en algunos casos boletas de excarcelación que eran falsificadas. En otros casos, los trasladaban a instalaciones carcelarias de la ATM, y en otros, los llevaban a casas de salud. Todo esto, por dinero”, aseguró.

Procuradora estaría vinculada al jefe de compras públicas de la ATM

Reimberg también reveló un dato sobre los vínculos internos en la ATM. "La procuradora es exesposa de Jorge Reyes, quien es el jefe de compras públicas de la ATM. Esta vinculación, por más de que sea una expareja, es un tema que se tiene que investigar”, señaló.

“Son los Chone Killers quienes están trabajando con esta red”

Uno de los aspectos más graves, señalados por el ministro, fue la presunta vinculación de la red con el grupo delictivo organizado de los Chone Killers.

“Esto no es nuevo. Ya lo venimos advirtiendo. Las agencias están alimentando de dinero a los grupos criminales. Sucede también aquí en Guayaquil y lo hemos podido evidenciar”, agregó.

Durante los nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos de Guayaquil, entre ellos la sede de la ATM en el sector La Florida, las autoridades hallaron:

Matrículas de vehículos de otros cantones

Teléfonos celulares ocultos

Documentos falsificados

Evidencia que vincularía a los detenidos con evasión de detenidos

Además, una vivienda perteneciente a un supuesto abogado —quien, según Reimberg, no tiene registro profesional— también fue allanada.

“La ATM está mal manejada y no hacen nada al respecto”

“Ya le dije al alcalde que revise quiénes son las personas que están trabajando ahí. Hay gente que tiene vinculaciones delictivas y procesos judiciales graves, y siguen trabajando dentro de la agencia”, dijo Reimberg; al hacer hincapié en qué esta red fue identificada tras meses de seguimiento.

“Nosotros tenemos cuatro meses investigando. No es solo el beneficio económico por los trámites con los detenidos, también están los documentos valorados para matriculación en diferentes cantones”.

Los detenidos fueron trasladados al Complejo Judicial Norte, donde se espera la audiencia de formulación de cargos. Por el momento, la ATM no ha emitido un pronunciamiento oficial.

El ministro no descartó más detenciones en los próximos días.

“Esto es una investigación que continúa. Fiscalía y Policía seguirán trabajando. Estoy seguro que vamos a tener más información y probablemente más gente detenida”, alegó.

