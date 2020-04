Perfil:

Fundador del Instituto Nacional de Cardiología. Fue presidente del Ecuadordesde el año 2005 hasta el 2007 y ministro de Salud durante el gobierno de Sixto Durán Ballén. Durante el conflicto fronterizo con Perú organizó el sistema de salud de emergencia. Fue además exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Fundó la Facultad de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Debido a que Guayaquil sigue siendo la ciudad con más casos de COVID-19 a nivel nacional y en vista de que el número de fallecidos no se reduce y que los hospitales públicos continúan colapsados; Palacio plantea crear un Concejo Cantonal de Salud, libre, autónomo, pero que responda a Salud y a la Presidencia de la República, a fin de tomar nuevas y más drásticas medidas.

Coronavirus: El Estado realiza 328 compras especiales por fuera de la emergencia Leer más

¿De qué forma ayudará a Guayaquil la creación de este Concejo Cantonal?

De una forma decisiva. Tenemos ahora una mesa técnica de salud que resuelve problemas técnicos, muy importantes, pero que se quedan en la mesa y sin la aplicación política, que es lo que ahora urge en la población.

¿Qué medidas plantearán con urgencia?

Varias. Por ejemplo, no podemos estar ya cremando a tanta gente porque no tenemos ya dónde enterrarlos. El Ejército debería estar decomisando tierras con la finalidad de cavar, a profundidad, las suficientes tumbas. Con respecto a los hospitales colapsados, otro tema que preocupa, es fundamental que se analice si es posible reestructurarlos. ¿De qué manera? Planteamos visitarlos para ver si en las habitaciones donde hay dos camas, pueda haber cuatro si es que no hay posibilidad de provocar más contaminación. También urge la necesidad de visitar otros sitios que no son hospitalarios, pero que pueden convertirse en salas generales de pacientes. Estamos en emergencia y ahora el Gobierno está en capacidad de poder decomisar y ordenar.

Es necesario que se traiga mucha medicina para atender también a los casos que son sospechosos.

¿Qué plantean respecto a los fármacos? Hay alertas de que hay desabastecimiento...

Así es, hay. Por eso es necesario que se traiga mucha más medicina, muchísima, porque necesitamos también proteger a los casos sospechosos. Se habla del Plaquinol (fármaco) y esta no es una medicación inocua. Puede producir arritmias cardiacas, se lo ha dicho. Por eso es fundamental que mientras se lo tome, se realicen al menos dos electrocardiogramas al día. Sin embargo, es necesaria tenerla y en cantidades mayores en el país.

¿Quiénes integrarían el Concejo Cantonal de Salud?

Gente de la categoría del académico Carlos Ortega Maldonado, los exministros de Salud Francisco Huerta Montalvo, Luis Sarrazín y Teófilo Lama; infectólogos como Washington Alemán; e intensivistas de prestigio y médicos con larguísima trayectoria. Yo me he añadido, tal vez y modestamente, abusando de lo que he ejercido y me ha tocado enfrentar. Las guerras, por ejemplo. Sin embargo, la mesa técnica existente del COE cantonal deberá seguir, ellos deben seguir haciendo su trabajo.

¿Cuánto les tomaría activarse?

Coronavirus: protocolo regula asistencia a las audiencias durante la emergencia Leer más

Estamos listos, solo necesitamos que el presidente de la República apruebe jurídicamente la existencia de este Concejo Cantonal de Salud y que nos dé las prerrogativas para poder actuar por encima de las instancias burocráticas y de salud. Nosotros necesitamos actuar por encima de ellas y en emergencia, como lo estamos, casi hay que actuar con dictadura.

¿Pero ha tenido ya algún acercamiento con el presidente?

Me llamó hace tres días a felicitarme por la idea. Me dijo que cuente con su apoyo, pero todavía estoy esperando que esto se concrete. Necesitamos que sea lo más pronto.

De lograrlo, ¿necesitarán recursos? ¿Cuánto?

Sí, los necesitaríamos. Sin embargo, pediríamos las cosas que necesitamos, no dinero. Pediríamos pruebas, equipamientos, respiradores.

- Con el debido equipamiento, ¿será más sencillo que Guayas y el país logren superar la situación actual?

Sí, porque no tenemos otra alternativa. Estamos en un problema serio del cual debemos de salir. Eso nos toca hacer. Ese es nuestro deber de hombres, no de hormigas; de seres humanos y no de ratones. Debemos salir y para ello, hay que actuar y pronto.

Estamos en un problema serio del cual hay que salir. Nos toca hacerlo. Es nuestro deber como hombres.

En Guayaquil, el exalcalde Jaime Nebot ha planteado también una serie de acciones para afrontar la crisis sanitaria. ¿Existe la posibilidad de que puedan realizar un trabajo conjunto? ¿Lo ha pensado?

Lo he intentado de hecho. Quise que el señor Nebot participe en este Comité, que sea miembro e integrante de él, pero no he podido hacerlo. Ojalá logre convencerlo. Sería bueno que pueda integrarse también.

¿Cómo lograr que lo que propone pueda mantenerse de forma independiente y alejada de la burocracia? Esto último, un término que, a decir de decenas de especialistas médicos, está complicando que la ayuda llegue de forma rápida.

Coronavirus: El Covid-19 frena la lucha contra otras epidemias Leer más

Con decreto presidencial, es lo único. No hay otra forma.

En países como Estados Unidos e Italia se está trabajando con el plasma de pacientes ya recuperados. En Guayaquil existe un hospital que lo ha puesto en práctica. ¿Proponen mantener vigente este proceso?

Sí, porque el plasma es donde se contienen los anticuerpos que las personas tenemos contra las bacterias que nos atacan. Esa es una verdadera vacuna. Para no tener que estar fabricando una, podemos utilizar ahora directamente ese plasma de los pacientes. Ayer efectivamente tuve la buena noticia, conversando con el vicepresidente de la República, de que ya hay un hospital en Guayaquil donde ha empezado a experimentarse esto. Ese es un avance.