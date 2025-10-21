Alerta en avenida 25 de Julio: ATM rehabilitó circulación tras descartarse bomba

Es la segunda alerta, que resulta falsa para explosivos, que ocurre en Guayaquil, luego de la novedad en el Mercado Central

Durante unas tres horas estuvo cerrada la avenida 25 de Julio, al tránsito vehicular, mientras se revisaba un vehículo sospechoso abandonado.

La tensión se vivió este martes 21 de octubre en un punto de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, luego de que un vehículo fue abandonado en plena vía.

Ocurrió aproximadamente a las 07:00, cerca del Hospital del Día Sur Valdivia, en la intersección con el callejón Napo. Militares y policías se desplegaron en el sector para atender la emergencia.

Agentes antiexplosivos revisaron el vehículo y solo encontraron ropa y otros artículos, pero no alguna bomba, que era el temor entre los transeúntes y moradores.

El hecho aconteció a una semana de que la detonación de un coche bomba, en la avenida Joaquín Orrantia (norte), provocó un muerto, dejó a una treintena de heridas y ocasionó daños materiales.

Además, el lunes, en el centro de la ciudad hubo preocupación por una mochila abandonada afuera del Mercado Central. Tras la revisión de los agentes se determinó que solo tenía prendas de vestir.

Tránsito se rehabilitó en la avenida 25 de Julio

Miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también acudieron al sitio y bloquearon el paso de vehículos motorizados, mientras se atendía la emergencia.

Luego de que se confirmó que no había explosivos, se permitió el paso solo por los carriles laterales de la avenida, mientras se retiraba el carro sospechoso de uno de los carriles centrales.

A las 10:22, la entidad anunció en su cuenta de X que se había rehabilitado el paso de vehículos en las avenidas 25 de Julio y Puyo, en el sector de esta alarma.

