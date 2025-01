La desidia de las autoridades mantiene sometida a Playas

¿No saben si hubo muertos hoy? ¿A quién mataron ayer? ¿Dónde explotó la bomba anoche? Son apenas algunas de las preguntas que a diario, desde que inició el año, se hacen los habitantes de Playas, donde la violencia no da tregua y las acciones no llegan.

Violencia sin control en inicio de 2025

Y es que el año terminó y comenzó con tragedias: el 31 de diciembre de 2024, un hombre fue asesinado dentro del cementerio, y el 1 de enero de 2025, otro ciudadano fue asesinado al estilo sicariato en pleno centro del balneario. Desde ahí, ya son 12 los asesinatos registrados oficialmente en el primer mes del año. La ciudadanía asegura que son más.

“Lo que pasa es que se llevan los cuerpos antes de que llegue la Policía. En Playas matan a diario. Somos el balneario sangriento del Guayas... Y nadie, ni el alcalde ni los concejales, ni el Gobierno, ni la Asamblea hacen nada. Estamos solos en esta guerra”, sentencia la residente Mercedes Llaguno, quien, como muchos, asegura que se ven controles policiales y militares, aunque pocos.

Denuncias y reclamos comunitarios

“Hay homicidios cada semana, negocios cerrados por las extorsiones, y de los detenidos por causar tanto daño no se sabe nada. Aquí llegan, te tiran una bomba, matan un negocio, y a nadie le importa. Por Dios, matan a niños. Dos perdieron la vida el pasado 18 de enero, fueron víctimas colaterales. ¿Y quién ha dicho algo? Nadie. El dolor lo vivimos solo las víctimas”, relató a EXPRESO un dirigente barrial que, “por terror” a convertirse en un blanco de la violencia, solicitó no se publique su nombre.

En General Villamil, Playas, ha causado gran consternación el trágico fallecimiento de Diogo, un niño de 12 años, víctima colateral junto a su primo en un ataque armado.



Residentes como Franklin Avilés han expresado su inconformidad al señalar que el Municipio creó una Empresa de Seguridad Municipal que, a su juicio, “no cumple en lo más mínimo con su objetivo”. Afirma que el personal carece de preparación en técnicas de defensa y contraataque frente a grupos delincuenciales. Sin embargo, cuestiona: “Mes a mes se descuentan valores en las planillas de agua por una tasa que aprobó el Concejo para pagar a ese personal de seguridad, que poco o nada hace”.

Crimen. La Policía Nacional tiene un registro de 12 asesinatos hasta el 28 de enero. No obstante, la ciudadanía asegura que la cifra es mayor.



“¿Dónde está el dinero recaudado? Y más allá de eso, ¿está sirviendo para lo que fue cobrado? El Municipio debe declarar en estado de emergencia al cantón y dar explicaciones de lo que está haciendo”, reclama la ciudadana Estela Rendón, quien cerró su negocio a causa de la inseguridad.

Para los comerciantes, los concejales se mantienen al margen de cualquier acto relacionado con la seguridad ciudadana, y por eso critican su labor.

“Sabemos que la seguridad es competencia del Estado, pero es deber de ellos hacerle ver al Presidente, a todos los ministerios, que estamos aterrados, hundidos entre la espada y la pared. Son ellos, y el mismo alcalde Gabriel Balladares, quienes deben ser la voz de Playas. Son ellos los que deben exigir cambios, clamar por ayuda, pedir que vengan 300, 500 policías más, y que se construyan Unidades de Policía Comunitaria, y se fortalezca el trabajo de inteligencia. Aquí nada de eso existe. ¿Para qué exige un Concejo? ¿Para qué tenemos un alcalde? Estamos a la deriva”, piensa Nashly Magallanes, guayaquileña que decidió mudarse hace un año al balneario en busca de la paz que Guayaquil no le daba.

“Ahora resulta que aquí estoy peor, porque el territorio es más pequeño y estamos todavía más vulnerables”, alega.

Ya desde el año pasado, a causa del incremento de la violencia, las playas en General Villamil se ven desiertas, y quienes dependen del comercio luchan por sobrevivir en medio de la crisis. Archivo

El coronel Juan Salinas, comandante del Distrito de la Policía en Playas, defiende que sí hay resultados tras los operativos. Que detienen a criminales, decomisan armas y también droga, y que sí hay trabajo de inteligencia, alega.

“Tenemos nuestra planificación y los operativos los enfocamos en las zonas calientes”, afirma Salinas; mientras la ciudadanía critica que, “pese a ese argumento, aún las familias terminen llevándose antes los cadáveres de las escenas del crimen, dificultando y distorsionando así la realidad”.

“Si ni siquiera pueden llegar a tiempo a constatar qué pasa, es porque o no tienen personal o no están capacitados. Nosotros queremos resultados. Todos los días hay disparos, luto, miedo y lágrimas”, sentencia Christopher Vázquez, residente del balneario.

Consultado sobre las acciones que está ejecutando la Alcaldía para devolverle la seguridad al territorio, el alcalde se limitó a decir que ha solicitado al Ministerio del Interior que el cantón sea declarado en emergencia para facilitar la ayuda y priorizarla, pero que no ha recibido respuesta.

Sobre qué otras acciones está tomando o tomará, no respondió a EXPRESO, lo que fue considerado como “una falta de respeto e indiferencia por parte de las autoridades”, a decir de los ciudadanos.

“Ese silencio refleja que a la Alcaldía poco le importa este problema. Este y los ligados al urbanismo, al desarrollo vial y turístico. Está claro que no le importa nada”, agrega Tatiana Chóez, guayaquileña que habita en Playas, pero ha puesto en venta su vivienda porque el lugar dejó de parecerle atractivo y seguro. “Aquí sobra la violencia”, denuncia.

Impacto en el turismo y la economía local

Para el residente y catedrático Enrique Palma, experto en Planificación Turística y Gestión Patrimonial, y docente en la Universidad de Especialidad Espíritu Santo (UEES), los efectos de la inseguridad han afectado significativamente la economía local, repercutiendo profundamente en la inversión privada en el sector inmobiliario, que experimentaba un crecimiento vertiginoso hace apenas cinco años.

Prácticamente mi niñez siempre la pasaba en Playas Villamil... no dejo de visitarla cuando puedo.

Es un pueblo fantasma, casi todo cerrado, pregunto un mini market y me dice que ya casi cierran por las vacunas. En las noches es invivible.

“Lo más importante de todo esto es recuperar hoy la seguridad, algo que no se refleja en el ámbito comercial, ya que la mayoría de los negocios están cerrando debido a extorsiones. Playas se está perdiendo”, explica Palma, al alertar que “por primera vez el turismo del balneario es sensible a una nueva realidad: la gente ya no quiere venir. Y es que, aun cuando el turista no es víctima de los crímenes, quiere alejarse de zonas donde hay violencia”, agrega.

Nadia Bazurto, quien solía vacacionar en el lugar, ha decidido no ir más. “Amo la playa y me encanta la casa que tengo allí. Pero amo más mi vida y la de mi familia, por eso no iré hasta que las autoridades se dignen primero a protegerla: a cuidarla del mal y darle la importancia que merece al problema. Hoy nuestras vidas no les importan a nadie. Y mientras sea así, me olvidaré de esa tierra”, reflexiona.

