PLAN SALUD
Disparos en bus en Guayaquil
La Policía tomó procedimiento luego del enfrentamiento entre agentes y delincuentes en un bus urbano de Guayaquil.CARLOS KLÍNGER

Alarma por enfrentamiento entre policía y delincuentes en un bus de Guayaquil

El hecho se registró en las calles 17 y Argentina la mañana de este domingo 21 de septiembre

La mañana de este domingo 21 de septiembre, un intento de asalto dentro de un bus de transporte público terminó con una mujer herida de bala, luego de que un policía que viajaba como pasajero repeliera a dos delincuentes armados.

Según información de un oficial de la Policía que llegó al lugar, los antisociales subieron a la unidad en la intersección de las calles 17 y Argentina, en el centro de Guayaquil. 

Apenas una cuadra después, comenzaron a intimidar a los pasajeros con una pistola y un arma cortopunzante, exigiendo la entrega de sus pertenencias.

“Los delincuentes portaban un arma de fuego y un objeto cortopunzante. El compañero policía, al observar lo que ocurría, reaccionó de inmediato y sacó su arma de dotación para impedir el asalto. En ese momento, uno de los delincuentes disparó, y la bala alcanzó a una mujer que viajaba en el interior del bus”, explicó un oficial que arribó al sitio.

Los detenidos fueron llevados al cuartel Modelo de Guayaquil.

Rescatan a hombre secuestrado en Santay con operativo anfibio de impacto

¿Qué ocurrió con la víctima?

La víctima, que recibió un impacto de bala en la pierna, fue trasladada de urgencia a una casa de salud, donde permanece bajo atención médica.

Tras el forcejeo, los delincuentes lograron huir, mientras que el conductor del microbús avanzó hasta la intersección de las calles 24 y Portete, donde se estacionó para esperar la llegada de la Policía.

En el sitio se presentaron agentes de la Unidad de Policía Comunitaria, Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), quienes recabaron evidencias y levantaron testimonios de los pasajeros.

Hasta el cierre de esta nota, se mantenían operativos en la zona para dar con el paradero de los responsables.

