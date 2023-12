Ahorrar energía o encender la Navidad; he ahí el dilema

Apagones en el día, luces de colores por la noche. Diciembre llegó y trajo consigo el ‘espíritu navideño’, en medio de una crisis energética que se ha traducido, hasta ahora, en apagones programados a nivel nacional. Y es justamente esta crisis energética lo que ha iniciado el debate de si ahorrar luz al punto de ‘apagar’ las fiestas o mantener viva la tradición, pese a que el sistema eléctrico del país está “en terapia intensiva”.

Así lo ha calificado la nueva ministra de Energía, Andrea Arrobo, a modo de metáfora, al explicar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, las soluciones que ha planteado el nuevo Gobierno para solventar el período de estiaje que vive el país: “Estamos en emergencia. Es clave entender que al paciente que está en terapia intensiva, no se le puede dar toda la medicación que va a tener que utilizar toda la vida, para que se levante inmediatamente y camine. Primero, hay que enfocarse en el manejo responsable de este recurso”.

El regalo navideño de conseguir empleo Leer más

Recurso energético que por la mañana se cuida, y por la noche se utiliza para mantener el “espíritu navideño en medio de tantas malas noticias”. Así lo cuenta a EXPRESO Narcisa Granizo, habitante de la ciudadela Sauces, en el norte de la urbe. Ella, junto a sus hijos, tradicionalmente, en diciembre, coloca alrededor de 300 juegos de luces navideñas en la fachada de su vivienda para “celebrar la Navidad”. Asegura que está consciente de que el país atraviesa varias crisis, como la energética, pero es justamente por esta situación, que no deja morir el espíritu navideño y, a través de la decoración de su vivienda, intenta “olvidarse de todo lo malo y de las malas noticias”.

En cuanto a la facturación por el consumo de energía eléctrica, Narcisa refiere que durante el día ahorra el recurso utilizando solo lo necesario. Por la noche, detalla, enciende las luces navideñas por cuatro horas: “Antes de dormir, como a las 23:00, desconecto todo. La factura es elevada, no consumen mucha energía estos foquitos”.

Un comentario con el que coincide la presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, Katheryn Pazos Sánchez, quien refiere que, por lo general, una ‘guirnalda’ de aproximadamente 200 focos led consume seis batíos por hora. Un consumo que, al mes, se traduce en $ 2,50, si está dentro de la tarifa de 17 centavos por kilovatios, y si permanecen encendidas ocho horas al día, en el mes.

El sector eléctrico suma 37 informes con indicios de responsabilidad penal Leer más

Sin embargo, la especialista asegura que, si bien este tipo de adornos navideños consume menos energía eléctrica, al tener luces led, termina siendo considerable e innecesario si se suma el consumo de todo un sector o ciudad. Sobre todo ahora en que el país busca mecanismos para ahorrar energía.

Hay que ahorrar, pero necesito que en casa haya vida. No solo por Navidad, sino porque afuera no hay vida por la inseguridad

Romina Cáceres, habitante de Álamos Norte

Uno de ellos, el racionamiento de energía en el sector público. Así lo planteó la ministra de Energía, Andrea Arrobo, ante la Comisión de Fiscalización. Recomendó a las instituciones públicas no encender las luces durante los fines de semana, en los que no hay operatividad. Como también, reducir el uso de energía a partir del fin de la jornada laboral que, de lunes a viernes, por lo regular, culmina a las 18:00. “No es posible que los edificios queden encendidos cuando no hay operatividad”.

Moradores del sector Sauces 1 sostienen estar conscientes de que hay que ahorrar energía, sin embargo, a la hora de hablar de la decoración navideña, refieren que es parte de la época que, más allá de un simbolismo, genera un buen ambiente comunitario, atrae a los niños y promueve la unidad en el sector.

“Para nosotros es una costumbre, iluminar nuestras casas. Lo hacemos por años. Esto lo hacemos por los niños, porque ellos merecen vivir esta época que es de ellos, y que lamentablemente está cargada de malas noticias. Es un mes de alegría, de unión”, dice Vitalia, quien reside hace aproximadamente 40 años en uno de los callejones ‘navideños’, en Sauces 1.

La Navidad me alegra el alma, por eso llené de luces hasta los árboles. Son luces led. Ahorran y mucho. No creo estar incumpliendo

Alicia Méndez, habitante de Álamos Norte

Un criterio con el que se contrapone Lino Salcedo, también morador del sector Sauces 1, quien refiere que el ‘espíritu navideño’ se puede vivir de otra forma, no solo con el alumbrado de colores. Sin embargo, califica como un acto inconsciente y falta de cultura que las personas coloquen exceso de luces en los exteriores de sus domicilios y que estos permanezcan por varias horas encendidos.

Fiscalización: funcionarios y exfuncionarios llamados por crisis energética Leer más

“Creo que la población ha mostrado ser consciente. Incluso, a algunos les tocó racionar la luz obligadamente, con los apagones. Pero también hay otros grupos de habitantes que, desde el mes de noviembre, pese a la crisis energética que estamos viviendo, encienden todos los focos navideños sin importar el consumo que esto genere”, expresó el habitante de Sauces 1.

Para Marlon Cabrera, presidente del Observatorio de Servicios Públicos, que hoy la ciudadanía no sepa la importancia del racionamiento o no esté consciente de la crisis energética, es producto de una falta de socialización por parte del ministerio encargado o las empresas proveedoras del servicio de energía. “Algunos no están sintonizados y solo viven la fiesta”.

Este Diario solicitó una entrevista e información a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), empresa proveedora del servicio en ciudades como Guayaquil, pero hasta el cierre de este artículo, el equipo de Comunicación de esta institución no dio trámite al requerimiento. Sin embargo, emitió un comunicado, el pasado 30 de noviembre, en el que aborda el ahorro de energía en época navideña. Invitó a la ciudadanía a “disfrutar de esta temporada con responsabilidad, con el uso eficiente de energía eléctrica”.

CNEL EP sugirió en el escrito, publicado en la red social X, que es “necesario apagar las luces al abandonar un espacio, la utilización de iluminación tipo led en adornos y luces, así como la desconexión y programación de aparatos eléctricos”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!