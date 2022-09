Hasta julio de este año, más de 300.000 personas estaban sin empleo en Ecuador; más de 1,8 millones en el subempleo y más de 2,5 millones, en otro empleo no pleno. En el primer grupo está Hugo Jácome, un ingeniero químico, de 47 años, quien salió de la empresa por recorte de personal y aspira a que en esta temporada navideña su regalo sea conseguir empleo.

Similar es la situación de María Friend, de 45 años, licenciada en Turismo y experta en administración, quien cada día envía 25 hojas de vida a los portales virtuales que promocionan plazas de trabajo sin todavía tener éxito.

Para las personas sin empleo, septiembre se vuelve un mes importante porque es cuando las empresas empiezan a contratar más personal por la temporada navideña, la oferta laboral crece en octubre y llega a su clímax en noviembre, según los expertos consultados por EXPRESO.

Una de las empresas íconos en el país es la Corporación Favorita, que administra marcas como Megamaxi, Akí, Juguetón, entre otras, indicó a este Diario que este año van a contratar un 6 % más de personal que en 2021. Entre las plazas que tienen están cajeros, percheros, auxiliares de almacén, ayudantes de bodega; personal para la panadería, legumbres, carnicería, mantenimiento, limpieza, etc.

La empresa recibe las hojas de vida en su sitio oficial de la web. Según su informe de 2021, la corporación tiene 21.600 colaboradores y genera 312.108 empleos directos.

Otras empresas donde, por lo general, las personas buscan empleo son Tía, Corporación El Rosado, De Prati, Cervecería, Nestlé, La Universal, Etafashion.

Pero también hay los nuevos emprendimientos que suman oportunidades de trabajo, por ejemplo, desde julio pasado abrió en Guayaquil la empresa Mountain King, que elabora árboles de navidad. Su gerente, María Cristina Montalván, indicó que han contratado a 30 personas para que manejen las maquinarias con las que se elaboran los árboles, de estos a la fecha ya han producido 20.000. Destacó que en la medida que el mercado crece también la necesidad de contratar a más personal.

A la hora de buscar empleo también hay que poner en el radar a los servicios que hay alrededor del comercio exterior, porque a partir de junio crece el número de contenedores que llegan con mercadería importada. Solo por citar un caso, la empresa Etyecu contrata personal temporal para poner etiquetas. “Si las proyecciones se dan, a partir de octubre necesitaré a más de 100 personas”, manifestó su gerente general, la ingeniera María Dolores Cobos.

En la empresa Etyecu se contratan a más personal por la temporada de las fiestas de diciembre. Allí se ponen etiquetas a los productos importados, tiene local en Guayaquil y Quito. Álex Lima.

Desde las empresas que se especializan en seleccionar personal como Adecco y Multitrabajos se estima que en esta temporada habrá más oportunidades de trabajo, pero los postulantes no solo deben tener el conocimiento, sino los valores que ahora buscan las grandes compañías. “Más allá de ver los títulos adquiridos, analizamos la pasión, la facilidad para trabajar en equipo y la responsabilidad”, destacó Marco Montoya, outsourcing de la compañía Adecco.

Agregó que en promedio cada mes tienen unas 30 vacantes, pero entre noviembre y diciembre esta cifra sube un 64 %. También enfatizó que las selecciones empiezan en septiembre, suben en octubre hasta llegar a la mayor demanda, que es en los últimos meses del año.

Pero hay expertos en gestión de talento humano, como Alfonsina Rodríguez, quien advierte que un suceso imprevisto como un nuevo para nacional bajaría el número de plazas de trabajo. “Hasta ahora, y porque la presencialidad está al 100 %, se espera un aumento en las plazas de trabajo”, dijo.

Subrayó que es ahora que los jóvenes deben aprovechar para obtener su primer empleo y ganar experiencia. Animó a que no solo se envíen hojas de vida a empresas especializadas en contratar personal, sino también en las bolsas de empleo de cada compañía, que ahora las tienen en su página web.

Datos

Norma de 2017: Normativa erradicación de la discriminación en el ámbito laboral.

Artículo 5: Prohibición de exigencia de requisitos en la selección de personal.

Dentro de todo proceso de selección de personal para el acceso al trabajo se prohibe solicitar al postulante:

a) Pruebas y/o resultados de embarazo.

b) Información referente al estado civil.

c) Fotografías en el perfil de la hoja de vida.

d) Pruebas y/o resultados de exámenes de VIH/SIDA.

e) Información de cualquier índole acerca de su pasado judicial.

f) Su asistencia prohibiendo vestimentas propias referentes a su etnia o a su identidad de género.

g) Pólizas de seguro privado por enfermedades degenerativas o catastróficas.

h) Establecer como requisitos, criterios de selección referentes a la edad, sexo, etnia, identidad de género, religión, pasado judicial, y otros requisitos discriminatorios detallados en el presente acuerdo.

Esta norma está vigente, sin embargo hay personas que no se las han contratado por discriminación. Por ejemplo, durante la reportería Diario EXPRESO conoció un caso de una dama a quien le indicaron que pese a tener el conocimiento y la experiencia no la contrataron y le indicaron que fue por tener demandado por alimentación a su ex esposo. “No queremos problemas”, le indicaron.