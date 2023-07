Que está indignada. Que quiso intervenir el puente de la Unidad Nacional, que como ha publicado EXPRESO ha permanecido oscuro e inseguro desde hace meses, pero que el Ministerio de Obras Públicas se lo impidió, aseguró la mañana de este 6 de julio la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; quien denunció a través de un video colgado en sus redes la forma de actuar por la cartera de Estado.

"Hicimos una partecita, que tuvimos que trabajarla en la madrugada para tapar unos cráteres y no nos dejaron porque el puente no es nuestra competencia. Le dije al ministro: yo hago un carril en el tramo Guayaquil - Durán, y usted haga en el que va de Durán a Guayaquil para avanzar más rápido, pero me dijo que no. Que ya va a contratar", desveló; al cuestionar en qué tiempo entonces se ejecutará la obra, si previo a ejecutarla necesitar adjudicarla, firmar el contrato y entregar la póliza.

Quisimos intervenir el puente de la Unidad Nacional, solo pudimos arreglar un pequeño tramo. El Ministerio de Transporte no nos dejó seguir trabajando, porque no es nuestra competencia. 😒 Ellos dicen que se encargarán de contratar, pero mientras tanto, el fenómeno de El Niño ya… pic.twitter.com/RIeModoEYn — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) July 6, 2023

"Hasta entonces llegará el fenómeno de El Niño y ellos ya se habrán ido del cargo. Al final, ni hicieron ni nos dejaron hacer", se quejó; al igual que decenas de conductores y ciudadanos que tildan de deplorable el estado en el que se encuentras las vías del puente.

"Todo está oscuro y me he hartado de sortear los baches. Lograron tapar algunos, pero aún hay como 50, unos más grandes que otros. ¿Qué le pasa al ministerio de Obras Públicas? ¿No quiere que le quiten protagonismo? Señores de Obras Públicas, nuestra convivencia no es cuestión política ni que entra a debate. Estamos cansados, nos repudia cruzar el puente cayendo en hueco tras hueco, y viendo como nuestra plata se la han llevado. Trabajen o dejen trabajar, pero no sean un impedimento", se quejó Daniel Hernández, habitante de La Puntilla (Samborondón).

Si la competencia de ellos, por qué no han ejecutado la obra, se pregunta la ciudadanía. "Está claro que el egoísmo es la prioridad de este Gobierno, no permitirles hacer obras para que no ganen más votos. Sólo están pensando en el beneficio personal de ellos y nadie ve el daño que nos hacen a nosotros", sentenció la ciudadana Victoria Carrera.

Consultado sobre por qué impidieron a la Prefectura terminar los trabajos o compartir las acciones, y cuándo ejecutarán las labores de bacheo e iluminación que la ciudadanía reclama sobre el viaducto, EXPRESO consultó a Obras Públicas, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Ante ello la indignación por parte de la comunidad también se ha hecho presente. "Este Gobierno no sólo es incompetente, es malvado. No les importa el bienestar de su pueblo", precisó vía Twitter la usuaria Martha Koopmann.