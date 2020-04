El pasado domingo 19 de abril, el agente de tránsito Diego Troncoso fue agredido por dos ciudadanos, cuando realizaba un operativo de control de circulación de automotores cerca del Centro de Retención Vehicular de la vía a Daule, en el norte de Guayaquil. Los sujetos, quienes irrespetaron la prohibición de circulación los fines de semana, medida preventiva ante el coronavirus, lo agredieron con un arma blanca, dejándole graves heridas en su pierna derecha. El funcionario se recupera en una clínica de la ciudad y los atacantes ya fueron detenidos.

Ese mismo día, entre las calles 40 y Bolivia, en el suburbio de Guayaquil, otro ciudadano, quien irrespetó el horario de toque de queda y atacó con piedras y objetos contundentes a un patrullero de la Policía que intentó ordenarle que desaloje la vía pública. El agresor también fue aprehendido.

Hasta la tarde de hoy 20 de abril de 2020 estas han sido las dos últimas agresiones en Puerto Principal a la fuerza del orden, por parte de ciudadanos que irrespetan las medidas de restricción, pero no son las únicas. Según el Departamento de Comunicación de la Policía de la Zona 8, en Guayaquil se han dado, desde el inicio del aislamiento domiciliario, al menos cuatro ataques físicos a los miembros de esta institución armada.

Y es que la falta de respeto a la autoridad y por ende al sistema que cubre el estado de excepción parece habitual. A nivel nacional, la Policía no guarda cifras concretas, pero indica que las agresiones físicas y verbales, no cesan. El pasado 6 de abril dos agentes policiales fueron agredidos a puñetes, patadas y pedradas en el cantón Daule por un grupo de hombres, que también se resistieron a cumplir el horario de toque de queda y libaban en la vía pública. Un día antes, en el cantón Ventanas, otro ciudadano aplastó los dedos de un policía para no acatar la orden de quedarse en casa y en marzo un hombre fue capturado cuando se escondía en un closet de su vivienda en Otavalo, después de atropellar intencionalmente a un agente municipal y huir.

Agredir a un miembro del orden en esta época de cuarentena no conlleva a un agravante del delito. Así lo explica a EXPRESO el penalista Jorge Sosa. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice que aún en épocas de excepción hay que respetar el acceso a la justicia y las garantías jurisdiccionales, es decir se debe realizar el proceso normal”, detalla.

No obstante el jurista considera que este tipo de agresiones difícilmente se las pueda prevenir y que lo mejor es que los miembros de las fuerzas del orden estén preparados y bien resguardados con las herramientas y logísticas necesarias.

Para la también experta en leyes Milena De Lindao, este claro ejemplo de que las agresiones a agentes de tránsito y Policías no cesan, pese a la emergencia sanitaria, debe tomarse en cuenta para realizar, una vez que concluya la pandemia, una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para poder incluir como agravante las agresiones dirigidas a las fuerzas del orden en el uso de sus funciones.

“Porque la agresión a estos funcionarios, en el COIP es una contravención de hasta solo 10 días de prisión, según el artículo 394; y los uniformados, especialmente los agentes de tránsito, son los más vulnerables al no contar con armas de fuego. Urge una reforma sobre todo porque las agresiones no paran”, explicó.