Coronavirus: Quito imita a Guayaquil en la desobediencia

Las ciudades en más riesgo se relajaron y las consecuencias no solo serán sanitarias. Guayaquil y Quito tienen más controles por la desobediencia de sus habitantes. El Municipio de Quito, por ejemplo, diseñó un plan de sanciones para quienes incumplan las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades nacionales ante la propagación del coronavirus. Hay multas, retenciones de vehículos y hasta prisión.

Desde el lunes 6 de abril de 2020, el alcalde de la capital, Jorge Yunda, anunció la intensificación de los controles porque un 10 % de la población no está cumpliendo con el pedido de permanecer en casa para evitar el contagio comunitario. “Hay puntos de la ciudad, como mercados, donde no se está respetando la orden de evitar las aglomeraciones”, dijo el funcionario.

Pichincha es la segunda provincia con más casos de coronavirus. Solo es superada por Guayas.

Lo dicho se reforzó el miércoles con el anuncio de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre la ampliación de restricciones en Quito. Ella reconoció que en la ciudad el impedimento de movilidad podría ser posterior al 13 de abril, fecha en la que se activaría un semáforo para retomar actividades en algunas provincias.

La decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se conocerá la próxima semana.

¿Qué resultados dieron las medidas más estrictas que implementó la administración de Yunda? Solo en un día, el Municipio de Quito utilizó ocho grúas para retener 29 vehículos que estaban mal estacionados o que circularon cuando no tenían la autorización para hacerlo. Esos automotores permanecerán en los parqueaderos del Cabildo (que cobran por día) hasta el final de la emergencia.

También emitió 100 sanciones por diferentes infracciones.

180 efectivos de la Agencia Metropolitana de Tránsito participaron en los operativos de control que inician a las 03:00. También hay personal de la Intendencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Se intensificaron, además, los controles en mercados. Eso, sin embargo, terminó en enfrentamientos entre ciudadanos y personal municipal.

El alcalde adelantó que inició, también esta semana, un nuevo operativo de control en la ciudad. Quienes deban salir de sus casas y cumplan con los requisitos de circulación vehicular, deberán utilizar mascarillas de forma obligatoria. Si un ciudadano incumple la ordenanza tendrá una sanción de 100 dólares. Si es reincidente, la multa llegará hasta los 200 dólares.

La falta de obediencia también se refleja en Guayaquil. El flujo vehicular y peatonal cada vez incrementa en la ciudad.

“Dígame usted cómo hago yo si he vivido por los últimos seis años como taxista y del día a día de lo que gano. Ahora con la medida de que mi carro solo puede circular un día por semana, se me complica llevar el pan a la mesa de mi casa, no me tocaba hoy, pero me atreví a salir porque ayer no hice casi nada de dinero”, narró a EXPRESO Édgar Plaza, taxista informal que circulaba el jueves a las 06:30 en el sector de Sauces, en el norte de Guayaquil.

“Estamos usando mascarillas. Y si el coronavirus me tiene que matar pues toca, porque estar todo el día y todos los días dentro de la casa tampoco es vida”, contó a este medio Dayana Chiquito, quien caminaba por el sector del Cristo del Consuelo, suburbio de la ciudad.

Pese a que hace una semana la Autoridad de Tránsito Municipal mencionó a este Diario que en las principales vías del Puerto el flujo de carros había disminuido hasta en un 80 %, la realidad es diferente.

Por eso, desde esta semana se sumaron controles más estrictos que incluyen la retención de vehículos.

Esta medida, según informó Luis Lalama, director de Control de la ATM, no se venía aplicando. Ayer en la vía Perimetral, donde se hizo el primer operativo con esta sanción, hasta las 10:30 se retuvieron 8 motocicletas y 22 carros.

Otras de las medidas de refuerzo a los controles que se hacen en los 18 puntos de la ciudad, según dijo el coronel Fernando Silva, quien lideró el grupo de las Fuerzas Armadas, fue el aumento de personal y de herramientas, más el respaldo de seguridad que junto con la

Sin multas por matrícula

La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito informó, el miércoles 8 de abril, que no se cobrarán multas por el incumplimiento de matriculación vehicular durante los meses de abril y mayo. El Municipio entiende que no se puede cumplir con el proceso de revisión de los automotores en medio de una orden para no circular en las calles de la ciudad.