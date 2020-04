Coronavirus: Jorge Yunda pide $40 millones para la crisis Leer más

La normalidad se retomará de a poco y tendrá marcadas diferencias. Hoy, 6 de abril de 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció una nueva norma que deberá ser implementada en todo el país: el uso de mascarillas será obligatorio en cualquier espacio público.

Importante encargo que hace hoy el COE a los municipios del país. @AMEcuador



Deberán regular el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos. Se establecerán en cada caso las sanciones y mecanismos de control.#UsaTuMascarilla pic.twitter.com/UOzsOPvKN1 — María Paula Romo (@mariapaularomo) April 6, 2020

El Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) resolvió que todos los municipios deberán emitir ordenanzas exigiendo el uso de mascarillas en cualquier sitio público sin importar el número de personas en la locación. El propósito es reducir la propagación del coronavirus.

El COE nacional aclaró que esta medida no cambia la limitación de la circulación. La restricción de la movilidad permanece y el uso de mascarilla es para quien deba salir del hogar.

Las autoridades también aclararon que no se debe utilizar las mascarillas N95 que son de uso exclusivo para temas médicos. No se busca desabastecer al mercado. Sin embargo, no se aclaró las especificaciones que debe tener el equipo obligatorio.

La semana pasada, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, adelantó que en la ciudad será obligatorio el uso de mascarillas para cualquier actividad externa. Dijo que es la única forma de evitar más contagios.