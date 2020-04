La falta de obediencia se sigue evidenciando en Guayaquil. El flujo vehicular y peatonal cada vez se incrementa en la ciudad.

“Dígame usted cómo hago yo si he vivido por los últimos seis años como taxista y del día a día de lo que gano. Ahora con la medida de que mi carro solo puede circular un día por semana, se me complica llevar el pan a la mesa de mi casa, no me tocaba hoy, pero me atreví a salir porque ayer no hice casi nada de dinero”, narró a EXPRESO Édgar Plaza, taxista informal que circulaba a las 06:30 en el sector de Sauces, en el norte de Guayaquil.

“Estamos usando mascarillas. Y si el coronavirus me tiene que matar pues toca, porque estar todo el día y todos los días dentro de la casa tampoco es vida”, contó a EXPRESO Dayana Chiquito, quien caminaba por el sector del Cristo del Consuelo, suburbio de la ciudad.

Pese a que hace una semana la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) mencionó a este Diario que en las principales vías del Puerto Principal el flujo de carros había disminuido hasta en un 80 %, la realidad es diferente.

Por eso, desde la mañana de este 9 de abril se sumaron controles más estrictos que incluyen la retención de vehículos.

Esta medida, según informó Luis Lalama, director de Control de la ATM, no se venía aplicando. En la vía Perimetral, donde se hizo el primer operativo con esta sanción, hasta las 10:30 se retuvieron 8 motocicletas y 22 carros.

Los carros que irrespeten la norma son retenidos. CHRISTIAN VASCONEZ/EXPRESO

Otras de las medidas de refuerzo a los controles que se hacen en los 18 puntos de la ciudad, según dijo el coronel Fernando Silva, quien lideró el grupo de las Fuerzas Armadas, fue el aumento de personal y de herramientas, más el respaldo de seguridad que junto con la Policía brindan a los agentes de tránsito.

Esta medida se da tras la inobservancia e incumplimiento ciudadano de las restricciones de movilidad y disposiciones del COE Nacional; además de que muchos salvoconductos estaban siendo mal utilizados.

Los infractores que incumplan deben pagar una multa de $ 200, se les restarán 9 puntos en la licencia de conducir y se les retendrá el vehiculo hasta el término de la emergencia sanitaria. Además deberán cubrir el pago del estacionamiento en los centros de retenciones donde los automotores serán llevados. Esta última multa fue anunciada ayer por Andrés Roche, Gerente de la ATM.

DÍAS Y PLACAS PARA CIRCULAR

Lunes 1-2

Martes 3-4

Miércoles 5-6

Jueves 7-8

Viernes 9-0

Sábado y Domingo NO CIRCULA NINGÚN VEHÍCULO