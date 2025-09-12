Agentes evitan que mujer atente contra su vida en paso elevado al norte de Guayaquil

La intervención oportuna de los organismos de socorro se registró en la av. Víctor Emilio Estrada

Personal de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil (Segura EP) evitó que una ciudadana atentara contra su vida en un paso elevado de la avenida Víctor Emilio Estrada, en el sector de la Kennedy, al norte de la urbe. La alerta se generó la madrugada de este 12 de septiembre de 2025.

Evitaron una tragedia

La entidad informó, a través de sus canales oficiales, que sus agentes fueron alertados sobre la presencia de la mujer, quien se encontraba en el paso peatonal con aparentes intenciones de lanzarse al vacío. Esta situación activó de inmediato los protocolos de emergencia para precautelar su integridad.

Al llegar al sitio, el equipo de Segura EP aplicó técnicas de disuasión y diálogo para aproximarse a la ciudadana. Según detalló la entidad, los agentes lograron calmarla con una "intervención profesional", lo que fue crucial para evitar una tragedia mientras arribaban las unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional.

El trabajo coordinado entre las tres instituciones permitió poner a la mujer a buen recaudo, estabilizar la situación y cerrar el incidente sin consecuencias fatales.

Prevención del suicidio

Este suceso ocurre apenas dos días después de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y las redes de apoyo.

Expertos señalan que es fundamental hablar abiertamente sobre estos temas y conocer los canales de ayuda disponibles para quienes atraviesan por crisis emocionales o psicológicas.

