Motociclista evade operativo y atropella a agente de la ATM

El hecho ocurrió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. La ATM no ha dicho si se logró capturar al causante del siniestro ​

El video se viralizó la tarde de este 5 de junio y causó indignación. La ciudadanía cuestionó que, una vez más, "los motociclistas intenten hacer lo que les da la gana en Guayaquil", como denunció Romel Valero, quien el año pasado fue atropellado por un conductor de moto. Este 5 de junio pasó lo mismo. El atropellado fue un agente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y el causante del accidente un motociclista que saliendo del túnel que conduce a la avenida Pedro Menéndez Gilbert intentó evadir un operativo.

Según consta en el video, de no más de 8 segundos, el agente intentó detenerlo colocándose al frente de él, pero el conductor no redujo la velocidad, elevándolo por los aires. En segundos, se logra ver a su compañero corriendo a socorrerlo.

Sobre el infractor, la entidad no ha asegurado si fue capturado. Tampoco ha informado sobre el estado de salud del perjudicado. Lo que se sabe, por los videos colgados en la red social X, es que la autoridad fue atendida por el personal del Cuerpo de Bomberos y trasladado en una ambulancia a una casa de salud.

Para la ciudadanía, lo ocurrido sin embargo evidencia la falta de respeto que los "infractores" tienen hacia la autoridad, cualquiera que sea. "Me parece increíble que una persona sea capaz de atropellar a otra. No quiero ni voy a emitir comentarios. Pero, a ver, qué tipo de persona creen que sería capaz de atropellar y hasta matar a otro por evadir un control. Yo lo tengo claro. Pues bien, escenas de este tipo vemos cada vez con más frecuencia. Alguien debería hacer algo, y es que una muestra de que los motociclistas hacen lo que les da la gana son esas carreras clandestinas que hacen cada jueves por la ciudad. Eso es horrible. Aterra. Sin embargo, ahí van ellos: rodando de dos en dos, de tres en tres, armados, circulando incluso por los túneles, cuando se sabe que está prohibido..", se quejó Alfonso Alvear, habitante de la ciudadela la Atarazana.

Sobre este tema, la crítica sobre la falta de control por parte de la ATM ha sido constate. Que mientras se realizan las caravanas, "siempre a la misma hora y el mismo día, y en la misma ruta", nunca han visto un solo agente, han asegurado.

"Me apena lo que ha pasado ahora al agente y más aún me enoja ver que estamos rodeados de desadaptados sociales. Por eso espero que con lo ocurrido, la ATM empiece de una vez por todas a controlar más a quienes conducen estos vehículos livianos, sobre todo los jueves. Es una pesadilla ver a 200, 300 motociclistas tomándose las calles, a veces hasta para disparar. Ecuador entero sabe que circulan incluso sin placas. ¿Dónde están los agentes en ese instante? ¿Pór qué lo permiten? ¿Por qué no piden ayuda a la Policía o las Fuerzas Armadas? Algo se puede hacer, ¿no?", cuestionó Ernesto Vivanco, guayaquileño.

